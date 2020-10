Gianfranco De Laurentiis, morto lo storico volto di Dribbling/ Aveva 81 anni

Il mondo della televisione e dello sport in particolare, piange Gianfranco De Laurentiis, giornalista famoso in particolare per i suoi numerosi show sportivi condotti, a cominciare da “Dribbling”, quando andava in onda il sabato pomeriggio su Rai Due. La notizia è stata data poco fa dal Corriere dello Sport, e Gianfranco De Laurentiis è morto la scorsa notte all’età di 81 anni. Il collega sportivo ha lavorato per oltre trent’anni nella televisione pubblica, ed era il padre di Paolo, a sua volta giornalista sportivo. Il suo esordio assoluto avvenne presso il Corriere della Sera, e nel quotidiano di via Solferino si occupava inizialmente di spettacolo e costume. Poi, nel 1972, il passaggio in Rai dove vi rimase praticamente una vita. Quattro anni dopò iniziò a lavorare con il neonato Tg2, sezione sport, poi dal 1977 fino al 1994, la conduzione di Eurogol, una rubrica sempre del telegiornale di Rai Due, che si occupava delle coppe europee di calcio, in collaborazione con il collega Giorgio Martino.

GIANFRANCO DE LAURENTIIS È MORTO: I SUOI LAVORI PIÙ IMPORTANTI

Gianfranco De Laurentiis, nel frattempo, iniziò l’avventura al timone di Domenica Sprint, precisamente nel 1987, conduzione andata avanti fino al 1996. Nel corso di quegli anni lavorò con numerosi colleghi di spicco, come ad esempio Antonella Clerici, che di fatto iniziò la televisione proprio al fianco del grande Gianfranco De Laurentiis. Nel biennio 1993-1994 Gianfranco De Laurentiis ha diretto il TGS, la testata sportiva di casa Rai, poi nei due anni successivi, periodo 1994-1995, la conduzione dello storico programma sportivo di casa Rai, La Domenica sportiva, assieme a Alessandra Casella. Nel corso della sua carriera si è dedicato anche alla Formula 1, di fatto il suo secondo amore, con la conduzione del programma Pole Position dal 1997 al 2001, in onda prima e dopo il gran premio. Fra i tanti lavori anche la conduzione assieme a Ilaria D’Amico de “La giostra del gol” per Rai International.



