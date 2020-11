Gianfranco Franciosi, storia vera Gli orologi del diavolo/ L’ex compagna choc:”Trafficava cocaina in auto”

Marica Mosti, ex compagna e mamma degli unici due figli di Gianfranco Franciosi, ha rilasciato alcune forti dichiarazioni al portale Fanpage. La donna fa luce sul vero volto del famoso testimone di giustizia da cui ha preso ispirazione la fiction Gli Orologi del Diavolo in onda su Rai Uno che vede nei panni del protagonista Beppe Fiorello. Parole pesanti quelle rivolte all’uomo descritto come ‘consumatore di cocaina’, ‘trafficante a sua volta’, oltre ad ‘autore di maltrattamenti nei confronti della donna’. La decisione della donna di raccontare la verità è arrivata per il seguente motivo: “Ho deciso di parlare perché non può passare per un eroe, ha fatto male a troppa gente”. Marica ci tiene a sottolineare che: “Non mi piace che il Franciosi passi per un eroe, perché non è un eroe, ha fatto male a tanta gente”. Quindi: “Se vuoi essere un eroe, la storia la devi raccontare tutta e dall’inizio. Devi raccontare il lato oscuro della tua vita”. Dal racconto della donna esce fuori tutt’altra realtà rispetto a quella presentata nella fiction. Ma quello che sorprende di più è la descrizione dell’uomo.

Marica Mosti su Gianfranco Franciosi: “Persona vittima di se stessa, narcisista patologico”

Marica Mosti continua, dichiarandolo inoltre: “Una persona vittima di se stessa, un narcisista patologico con una gran parlantina. Dipendente dalla cocaina, che assumeva tutti i giorni, a tutte le ore, in quantità enormi”. Una situazione surreale: “Quando siamo tornati dalla Spagna, dove abbiamo vissuto dal 2001 al 2004, a Salamanca, perché dovevamo scappare perché lo cercavano dei siciliani che lo volevano fare fuori non so per quale sgarro, abbiamo fatto il viaggio con i nostri due figli e l’auto, un Mercedes Viano, riempita di cocaina”. Qualcosa di vero però c’è nella fiction Gli Orologi del Diavolo e la donna lo sottolinea con queste parole: “Delle cose vere ci sono, ma tante sono state modificate o spostate nel tempo. Tortellino, per esempio, (Giuseppe Valentini, uomo della banda della Magliana ucciso a Roma nel 2005, ndr), Giannino non lo conosceva quasi, non è vero che era un nostro cliente”. Ma: “Lui ha sempre raccontato che quando uccidono Tortellino (nella fiction è Ugo Poletti, detto Polverone, ndr), – spiega la Mosti, che prosegue – Gianni si convince ad andare dalla polizia, dicendo che lavorava per lui e lo credeva un proprietario di centri diving. Ma tutti, Gianni compreso, sapevano che trafficava con la cocaina. La portava dalla Spagna nascosta nelle scatolette del cibo per il cane”, conclude.



