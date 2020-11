GIANFRANCO FRANCIOSI, STORIA VERA GLI OROLOGI DEL DIAVOLO/ “Tradito dallo Stato”

Nella fiction di Rai Uno “Gli orologi del Diavolo“, Gianfranco Franciosi prende il nome di Marco Merani. Nome fittizio per rivolgersi al personaggio interpretato da Beppe Fiorello, ancora una volta calatosi nei panni di un uomo straordinario per raccontare al grande pubblico una storia vera: e che storia! Gianfranco Franciosi è quello che si definirebbe un “uomo normale” quando finisce per diventare un infiltrato nei cartelli di narcotrafficanti spagnoli e sudamericani. Ma com’è possibile che Gianfranco, 25 anni, meccanico navale, si ritrovi in una dimensione del genere? Chi lo conosce a Bocca di Magra, tra Sarzana e La Spezia, lo descrive come un “mago” nel suo mestiere. E i frutti si vedono: gira su una Porsche, ha una bella famiglia con Marika, ex ballerina degli 883 con la quale ha un figlio. Poi, però, quando meno te lo aspetti nella vita arrivano le famose “sliding doors”.

GIANFRANCO FRANCIOSI: LA STORIA VERA DE “GLI OROLOGI DEL DIAVOLO”

Per Gianfranco Franciosi, protagonista della storia vera de “Gli orologi del Diavolo”, tutto cambia quando uno strano personaggio lo avvicina per farsi aggiustare un motoscafo. Le sue motivazioni sono convincenti: 50mila euro. Franciosi diventa così suo meccanico di fiducia, fa il suo lavoro e intasca i soldi. Ma un giorno sul giornale legge che quel cliente pieno di soldi è stato ucciso, freddato da una raffica di colpi sparati in faccia in quello che non è altro che un regolamento di conti fra narcos. Franciosi ha paura, si sente all’angolo, va dalla Polizia e racconta tutto: ma il pagamento era avvenuto in maniera regolare, nulla da temere. Il mago dei meccanici navali però, attira nuovamente le attenzioni di un criminale, Elías Piñeiro Fernandez, figlio di una famiglia di mafiosi galiziani, che gli propone di aggiustare motoscafi. Di nuovo Franciosi torna dalla polizia, e le forze dell’ordine gli fanno la proposta: fare da infiltrato per incastrare la banda.

GIANFRANCO FRANCIOSI: “IO TRADITO DALLO STATO”

Ha inizio qui la seconda vita di Gianfranco Franciosi: tra viaggi in Sudamerica, party a base di cocaina e una collezione di Rolex che il boss ha in serbo per lui. Gianfranco, però, perde ciò che ha di più caro: la moglie Marika lo lascia, lui viene arrestato e si fa sette mesi di carcere a Marsiglia pur di non far saltare la copertura, il padre Ercole muore senza mai apprendere la verità sul figlio. Eppure è solo grazie a Franciosi avviene il più grande sequestro di cocaina pura mai effettuato in Europa. Sempre grazie a lui che il boss Piñeiro viene arrestato. Questi, però, gli promette la morte e a Franciosi non resta che essere inserito nel programma testimoni. Iniziano trasferimenti e cambi di identità: Franciosi si sente abbandonato dallo Stato, pensa più volte al suicidio. Intervistato da Vanity Fair dirà: “Nel programma testimoni è previsto il reinserimento lavorativo nella pubblica amministrazione. In tanti anni mi è arrivata una sola proposta: un posto da becchino. A Cuneo“. La storia de “Gli orologi del Diavolo” è vera, ma anche senza lieto fine.



