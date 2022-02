Gianfranco Lacchi è Gianni Morandi a “Tali e Quali”/ Il suo “Morandiamo” è un successo

Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2022 ha confermato ancora una volta come il tempo per lui sembra non sia mai passato e non è stato un caso che il suo medley nella serata delle cover, dove era in coppia con Jovanotti, abbia conquistato tutti. L’ormai ex ragazzo di Monghidoro continua a essere uno dei cantanti più amati anche dai più giovani ed è per questo che è spesso anche il più imitato.

Riuscire ad assumerne le sembianze e avere la sua stessa voce non è così semplice, ma c’è chi ci riesce quasi alla perfezione. E’ il caso di Gianfranco Lacchi, che si è guadagnato la finalissima di “Tali e Quali“, la versione nip di “Tale e Quale Show” condotta da Carlo Conti. Il concorrente ha conquistato tutta la giuria con la sua interpretazione de “La fisarmonica“.

Gianfranco Lacchi e la passione per Gianni Morandi

Per Lacchi Morandi è da sempre il suo cantante preferito e non appena ha compreso di avere doti vocali importanti ha fatto il possibile per imitarlo ottenendo un discreto successo con le sue esibizioni. Ormai da più di 20 anni, infatti, lui canta nei locali della Penisola le canzoni più importanti dell’artista emiliano ottenendo riscontri più che positivi da parte del pubblico che lo segue.

Gianfranco è così riuscito a organizzare un vero e proprio tour dal titolo emblematico, ovvero “Morandiamo“, dove è possibile ascoltare trenta brani che hanno reso celebre il “Gianni Nazionale”. Tra questi non mancano mai “Fatti mandare dalla mamma” e “Scende la pioggia”, che sono anche tra le sue preferite. In passato ha avuto inoltre la possibilità di collaborare con Morandi nella trasmissione “La Bella e a Bestia“, dove hanno dato vita a una serie di duetti.

