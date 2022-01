Gianfranco Lacchi, Tali e Quali 2022/ Vittoria nel mirino con Gianni Morandi

Gianfranco Lacchi, vincitore della terza puntata con Gianni Morandi

Gianfranco Lacchi ha vinto la terza puntata di “Tali e Quali Show 2022” e può di diritto ambire al titolo di “Campionissimo di Tali e Quali” in palio nella quarta e ultima puntata, prevista per sabato 29 gennaio, sempre in prima serata su Rai Uno. Gianfranco Lacchi ha imitato il grande Gianni Morandi, cantando una canzone famosissima nel nostro paese, ovvero “La fisarmonica”. In questa puntata ci sono stati moltissimi momenti emozionanti che hanno lasciato a bocca aperta i famosissimi giudici dello show Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Infatti il giudizio finale è stato espresso al fotofinish. Gianfranco Lacchi ha preceduto di un solo punto in più la bravissima Simona Ranucci, che aveva interpretato splendidamente Gianna Nannini: 63-62 il punteggio del testa a testa in classifica. Nella finale di sabato prossimo Gianfranco Lacchi ha comunque buone possibilità di vittoria.

Tali e Quali Show 2022, in palio il titolo di Campionissimo

Nella quarta e ultima puntata di “Tali e Quali 2022“, in onda su Rai 1 dalle ore 21:20 di sabato 29 gennaio, tra i vari personaggi da imitare in studio sono attesi 8 nuovi concorrenti, e non 11 come per le precedenti puntate. Questo perché l’appuntamento finale con gli imitatori ‘nip’ guidati da Carlo Conti prevede anche un torneo tra i 4 vincitori (‘Claudio Baglioni‘, ‘Renato Zero‘, ‘Gianni Morandi’ e chi avrà vinto la prossima puntata) e la vincitrice della prima edizione (‘Lady Gaga’, ovvero Veronica Perseo). Il torneo tra i vincitori dei quattro appuntamenti di Tali e quali 2022 si disputa nella parte finale della prossima puntata di sabato 29 gennaio. Ad oggi, Carlo Conti ha anche annunciato uno scontro tra cinque concorrenti, per proclamare ufficialmente il primo “Campionissimo di Tali e Quali 2022“.

