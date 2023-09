Gianfranco Pelegri, chi è il figlio di Grecia Colmenares/ “È tornata nella mia quando ho compiuto 18 anni…”

“Se ne è andata proprio quando avevo più bisogno di lei, ma non le serbo rancore: basta un suo sguardo per illuminarmi la giornata”, ha raccontato Gianfranco che, aprendo i cassetti dei ricordi, ha aggiunto altri dettagli. “Mamma preferiva occuparsi di me in prima persona, quando avevo tre mesi le fu offerto di girare una telenovela e pure di non lasciarmi con una baby sitter convinse il regista a scritturarmi”.

Un rapporto speciale quello tra Grecia Colmenares e il figlio Gianfranco Pelegri. La fine del matrimonio, però, allonanò mamma e figlioche però si interruppe bruscamente. “Nel 2000 il matrimonio dei miei finì. Mi fecero sedere di fronte a loro, mi dissero che si sarebbero separati ma che per me ci sarebbero stati sempre. Mio padre mantenne la parola, mia mamma no. Mia madre si rifece viva solo quando diventai maggiorenne e mi iscrissi all’università della Florida”.

Attualmente, però, i rapporti tra i due sono totalmente cambiati. Mamma e figlio hanno ritrovato la complicità di un tempo e chissà che Gianfranco non entri nella casa del Grande Fratello 2023 per fare una sorpresa alla madre.

