Gianfranco Vissani: “Benedetta Rossi? Un riferimento solo sui social”/ ‘Scontro’ con Rosy Chin: “Voi giocate”

L’ultimo blocco della puntata odierna de La Volta Buona è stata dedicata alla passione per i fornelli e con ospite uno dei volti più significativi della cultura culinaria italiana: Gianfranco Vissani. Lo chef si è subito messo in evidenza per il suo carattere fumantino ma soprattutto schietto, ritornando su una querelle del passato con riferimento ai vegani e fruttariani.

Caterina Balivo, in maniera ironica, ha esordito dicendo: “Cari vegani, andate da Gianfranco Vissani a mangiare gratis”, perentoria però la replica dello chef che non solo ha negato la gentilezza ma ha anche aggiunto: “I fruttariani? Quelli che la frutta deve cadere a terra e deve marcire, e a quel punto la mangi?”. I toni non si sono placati anche sul tema delle donne in cucina dove ancora è stata piuttosto chiara la posizione di Gianfranco Vissani, ‘impreziosito’ da una stoccata a Benedetta Rossi.

Gianfranco Vissani, che stoccata a Benedetta Rossi: “Cucina per 30 o 40 persone? Non credo…”, poi arriva Rosy Chin…

“Donne in cucina? Benedetta Rossi un punto di riferimento sui social, che a me non piacciono, inutile che stiamo a parlare, che fa cucina per 30 o 40 persone? Io ti dico di no…”. Questo il pensiero di Gianfranco Vissani che ha sostanzialmente affermato come ci sia una differenza tra il cucinare per un pubblico digitale e il servire i clienti in contesto più impegnativo. “Voglio dire che va bene per una cucina con meno persone, quando c’è invece bisogno di lavorare in un catering o grandi alberghi una donna penso che abbia meno fisicità di un uomo”.

A fare compagnia a Gianfranco Vissani è poi arrivata Rosy Chin, anche lei nota per la passione per i fornelli e soprattutto per il largo seguito conquistato proprio sui social. “Voi giocate sui social…”, ha esordito lo chef, trovando però immediatamente la replica della collega: “Attenzione, è un lavoro, si parte da lì per arrivare all’innovazione di oggi, si parte dalla cucina tradizionale ma non tutti abbiamo il tempo di fare ricette gourmet a casa!”.











