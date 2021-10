Gianfranco Vissani/ Il ricordo della madre insieme a Mara Venier

Gianfranco Vissani sarà ospite oggi a Domenica In con Mara Venier. Anche nel programma domenicano non può mancare il momento dedicato alla cucina e ai piatti tipici della tradizione italiana; il cuoco presenterà la sua ricetta per una carbonara perfetta. L’ultima volta che il cuoco è stato ospite a Domenica In ha avuto un momento di commozione quando ha ricordato sua mamma insieme a Mara Venier i due infatti, sono molto amici e per celebrare il loro rapporto Mara ha voluto mostrare un breve filmato che ripercorre le loro avventure televisive commentando alla fine: “Sei un finto burbero. Ma quale regina? Sai che volevo molto bene alla tua mamma”.

L’ultima volta, Gianfranco Vissani ha presentato ai telespettatori un piatto perfetto per il cenone di Capodanno che ha unito la tradizione con l’innovazione in un piatto che mescolava astice e melanzane. Durante quella preparazione è entrata in studio anche Elisabetta Gregoraci che ha voluto vedere con i suoi occhi la preparazione del piatto commentando affascinata: “Sono secca, ma a me piace mangiare”.

Gianfranco Vissani travolto dalla polemica sul web

Di recente, Gianfranco Vissani è stato vittima di uno scherzo da parte di Scherzi a Parte, il suo è stato il primo scherzo trasmesso e ha subito infiammato il mondo dei social a causa del linguaggio rude utilizzato dal cuoco stesso. Nello scherzo una squadra di ispettori della Asl hanno raggiunto il suo locale per fare un controllo, Vissani alla vista degli ispettori è andato su tutte le furie, soprattutto quando l’ispettore ha iniziato a stuzzicare lo chef sulle norme Covid, in quel momento infatti, il linguaggio dello chef è diventato molto più volgare ed ogni parola pronunciata era accompagnata da un insulto o una bestemmia: “Avete rotto il ca*.. Guarda questo cog*ione, stiamo lavorando con la televisione. Hai capito? Mi hai rotto il ca**o, ti do un cazzotto, vai fuori dal mio locale”.

La reazione dei social è stata molto dura con lo chef, molti utenti hanno infatti commentato: “Fa schifo da quante parolaccie ha usato, una roba oscena” e altri: “Ma sta roba dovrebbe far ridere?”. Lo scherzo infatti dopo quelle le battute sul Covid ha preso una brutta piega dal quale lo chef ne è uscito penalizzato, che sfrutti la sua apparizione a Domenica In per chiedere scusa a tutto il pubblico?



