Giangavino Sulas, com’è morto?/ La lotta contro un tumore e il ricovero in ospedale

Il giornalista Giangavino Sulas si è spento nella notte a Bergamo a 77 anni. Di origini sarde, il giornalista è venuto a mancare dopo aver combattuto contro la malattia. Come fa sapere il settimanale Oggi per il quale aveva scritto nel corso della sua lunga e straordinaria carriera, Giangavino Sulas aveva un tumore ed era ricoverato presso l’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo dove si è spento nella notte tra il 24 e il 25 giugno. Della malattia contro cui ha combattuto il famoso giornalismo non ci sono altri dettagli. Nonostante la malattia, non aveva smesso di seguire i più importanti casi di cronaca e di partecipare ad importanti trasmissioni come Quarto Grado di cui era ospite fisso commentando i fatti più importanti della cronaca italiana. A causa della malattia, era stato ricoverato in ospedale dove si è spento.

Giangiavaino Sulas e la lotta silenziosa contro il tumore

Cronista vero, con uno spirito d’osservazione fuori dal comune, gentile ed elegante, Giangavino Sulas ha scritto pagine importanti per il giornalismo italiano. La sua è stata una vera devozione al lavoro al punto da non averci rinunciato neanche con la malattia. Nonostante il ricovero in ospedale, infatti, non ha rinunciato a partecipare a Quarto grado di cui è stato ospite fisso fino all’ultimo. Contro la malattia ha combattuto in silenzio e quel silenzio è lo stesso della moglie e dei figli Roberta e Marco. L’ultimo saluto al giornalista si terrà lunedì 28 giugno, alle 15, nella chiesa di Sant’Alessandro della Croce in via Pignolo, a Bergamo come fa sapere il Corriere della Sera.

