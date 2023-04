Giani “Salvini? Mi piace sua logica del fare”/ Gelo nel Pd: si valuta una risposta ufficiale

Eugenio Giani imbarazza il Pd. Tutta colpa di una lode che il presidente della Regione Toscana ha espresso nei confronti di Matteo Salvini. «Ho grande rispetto del ministro Salvini e della sua logica del fare». La dichiarazione risale alla settimana scorsa: fu resa dal governatore durante un incontro pubblico. Ma il leader della Lega l’ha ripubblicata sui social e, quindi, ha acquisito maggiore risalto. Giani si era limitato a spiegare di aver avuto modo in questi sei mesi di aver condiviso e apprezzato la logica del fare del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, specificando di ritrovarcisi.

Parole che non sono piaciute ai dem, come riportato dal Corriere della Sera, mentre Matteo Salvini nelle ultime ore le ha ripubblicate con un emoticon, una faccina che sembra più irridente che sorridente. «E se lo dice anche il governatore Pd della Toscana vuol dire che stiamo lavorando tanto e bene…», ha commentato il segretario del Carroccio.

GIANI LODA SALVINI, PD VALUTA RISPOSTA UFFICIALE

In realtà, ci sarebbe molto di più dietro quella dichiarazione. La genesi della vicenda, infatti, risale al tour elettorale di Matteo Salvini, che ha fatto tappa a Pisa dove si vota il 14 e 15 maggio per le amministrative e il sindaco uscente del centrodestra è molto vicino alla Lega. Davanti ad una platea di imprenditori e categorie economiche, il tema è quello delle infrastrutture, con Eugenio Giani che ha citato due infrastrutture toscane su cui il ministro leghista sta puntando: «Sulla realtà lucchese per l’indicazione forte che lui ha dato sugli Assi stradali, sulla E78 Siena-Grosseto dove saremo insieme a inaugurare il lotto 9 e sarà importantissimo. Ho visto un piglio che io sposo e mi piace e sono convinto che con interventi mirati possiamo dare in tempi sufficientemente brevi delle risposte ai toscani». Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, i commenti in platea ricalcano le reazioni sotto il post di Matteo Salvini, ironici e canzonatori. Nel frattempo, il Pd starebbe pensando ad una risposta ufficiale sulla vicenda.

E se lo dice anche il governatore PD della Toscana, vuol dire che stiamo lavorando bene 😊 Avanti sulla strada della concretezza e del buonsenso! pic.twitter.com/cutJ2IBGBT — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 19, 2023













