Gianlorenzo, nipote di Wilma Goich/ Il messaggio al GF Vip: “Resisti e continua così”

Grande Fratello Vip 2022, Wilma Goich commossa dal messaggio del nipote

Al Grande Fratello Vip 2022 Wilma Goich vive una bellissima emozione con un messaggio a sorpresa da parte di una persona davvero speciale: il nipote Gianlorenzo. Il 16 ottobre la concorrente ha compiuto gli anni, ma ha dovuto passare il compleanno per il primo anno lontana dal suo adorato nipotino. Un distacco che ha sofferto parecchio, ma che viene in parte colmato da un messaggio a lei rivolto e arrivato proprio dal nipote.

“Ciao nonnì, ti mando questa lettera per farti tanti auguri e per dirti che ti voglio bene. Ti seguo sempre e ti dico che stai andando fortissima. Mi raccomando resisti e continua così. Ci manchi a tutti ma speriamo di rivederci il più tardi possibile. Un bacio nonnì. Daje. (A casa tutto bene)” il messaggio a Wilma Goich, che non trattiene l’emozione e lo ringrazia per il pensiero: “Grazie amore, ti mando un bacio e un abbraccio fortissimo, amore mio“.

Wilma Goich e il compleanno festeggiato al Grande Fratello Vip 2022

Wilma Goich, nonostante il distacco dalla famiglia, è stata festeggiata a dovere nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. La produzione ha infatti organizzato per lei una festa e, in diretta, ci tiene a ringraziare tutti per il pensiero: “Ringrazio il Grande Fratello perché ha collaborato all’organizzazione di questa bellissima serata“. Festeggiamenti che tuttavia sono stati segnati dalla lontananza dal nipote Gianlorenzo, con il quale non ha mai perso un compleanno.

“Ci saranno altri compleanni“: così i suoi coinquilini hanno cercato di rasserenare Wilma Goich. D’altronde i festeggiamenti nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 saranno sicuramente da ricordare per la cantante, per il modo inedito con cui ha festeggiato, lontana dagli affetti familiari ma circondata dal suo gruppo di compagni.

