Il mondo dello spettacolo piange la morte dell’attore e regista teatrale Gianluca Ariemma dopo una lunga malattia: oggi i funerali a Caserta

Lutto nel mondo del teatro e dello spettacolo perché è morto Gianluca Ariemma a soli 32 anni, con tutta una vita d’arte davanti a sé. Un grande dolore per la sua famiglia, i suoi amici e anche per i colleghi che lo stimavano enormemente. I funerali si svolgeranno nella giornata di oggi presso la Chiesa Parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes a Caserta.

Purtroppo l’attore era malato da tempo e la morte è venuto a coglierlo nel fiore degli anni nella giornata di martedì, ma non si hanno dei dettagli a riguardo, quindi la macabra curiosità del pubblico non sarà soddisfatta. Lo piangono gli amici, la famiglia e tutto coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Il teatro casertano è in lutto per la morte di Gianluca Ariemma che se n’è andato a soli 32 anni dopo una lunga malattia. Prima ha frequentato il liceo Manzoni e poi ha proseguito presso l’Accademia d’Arte del Dramma Antico di Siracusa. In seguito è andato all’estero al fine di carpire quante più informazioni possibili. Attore e regista, con la regia di Open Mic Farm aveva vinto al Fantasio Festival di Regia e la menzione speciale dell’Istituto Bazzi.

E proprio la dirigente scolastica del liceo che l’attore ha frequentato ha voluto scrivere un messaggio molto toccante al fine di ricordarlo come merita: “Gli occhi profondi, l’animo inquieto, una sensibilità profonda. Un dolore ingiusto e incomprensibile”. Quello che provano tutti coloro che lo hanno consociato è come una silenziosa lama nel cuore. Secondo le parole della donna ora il ragazzo riposa in pace e mancherà a tutti quanti per la bontà e la mitezza che dimostrava.

