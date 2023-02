Gianluca Benincasa: “Antonella Fiordelisi? Accordo per farla entrare da single al GF Vip”/ “Ne sono pentito”

Gianluca Benincasa a Casa Pipol: “Antonella Fiordelisi era innamoratissima di me”

Ospite nella nuova puntata di Casa Pipol, Gianluca Benincasa è tornato a parlare della sua ex Antonella Fiordelisi e del mancato ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip in veste di ospite. Avrebbe infatti dovuto entrare insieme agli altri ‘ex’ ma la sua partecipazione è saltata dopo un esposto per stalking inviato dai genitori della Fiordelisi. Proprio su tale particolare Gianluca si è lasciato andare, nel corso dell’intervista con Gabriele Parpiglia, a dichiarazioni scottanti.

“La madre di Antonella si è fatta firmare l’esposto in due giorni, per le conoscenze che ha. Non ho paura a dirlo, è la verità. – ha tuonato Gianluca, aggiungendo – Il pm quando firma l’esposto deve vedere prove concrete. Io non avevo contatti con loro dal 12 ottobre.” E ancora: “Da lì ho evitato di contattare padre e madre per una questione di delicatezza. […] Sono andato un po’ contro il padre perché non mi piaceva come gestiva il profilo della figlia. Diceva che Antonella non era mai stata innamorata quando lui sa benissimo che Antonella era innamoratissima di me.”

Gianluca Benincasa conferma di essersi accordato con Antonella Fiordelisi prima di entrare al GF Vip

Gianluca poi conferma di essersi accordato con Antonella affinché lei entrasse da single al GF Vip: “Io ho sempre omesso la verità per non rovinarle il percorso. – ha spiegato, aggiungendo – Se tornassi indietro ad oggi non lo rifarei. Me ne sono pentito. Voi vedete le estremizzazioni della cosa. Lei è entrata da single perché già sapevo che là dentro poteva succedere di tutto. Lei mi ha detto che non sarebbe andata oltre e che le cose non sarebbero evolute troppo, al massimo una ship. Quando ho visto che stava andando oltre mi sono proprio estraniato.”

