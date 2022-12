Gianluca Benincasa, Antonella Fiordelisi ripensa all’ex fidanzato: “Spero si sia ripreso”/ “Era riferimento…”

Grande Fratello Vip 2022: la storia tormentata tra Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa

Che sia amata o odiata Antonella Fiordelisi è senza dubbio una delle protagoniste indiscussa del Grande Fratello Vip 7. La giovane influncer si è raccontata in tutto e per tutto ad Alfonso Signorini e ai telespettatori, a cui ha fatto conoscere anche il suo ex ragazzo! Si tratta ovviamente di Gianluca Benincasa: i due hanno avuto una storia d’amore molto tormentata, prima erano migliori amici poi, quest’estate, hanno deciso di provare a essere una coppia, decisione che però non li ha portati molto lontano.

Gianluca, circa un mese fa, è andata a trovare Antonella all’interno del reality. Il loro incontro è stato decisamente intenso: Gianluca infatti ha sostenuto più volte che Antonella fosse ancora segretamente innamorata di lui, mentre Antonella, in lacrime, li rivelava di non provare più nulla per lui, se non una forte amicizia, e di essere invece presa sentimentalmente da Edoardo Donnamaria. Dopo il loro incontro Antonella ha fatto bocca cucita su Gianluca, almeno fino ad a oggi, quando, in compagnia di Edoardo Tavassi, è tornata sull’argomento. Cosa avrà mai detto?

Grande Fratello Vip 2022: Antonella Fiordelisi si confida con Edoardo Tavassi: “Gianluca era il mio punto di riferimento…”

È così che nella casa del Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi è ritornata a parlare del suo storico ex Gianluca Benincasa. Tutto ha avuto inizio da una domanda che Edoardo Tavassi ha posto all’influencer. Il romano le chiede se lei ed Edoardo Donnamaria si siano già detti “Ti amo”. Antonella risponde affermativamente e racconta di essere stata lei la prima a dichiararsi mentre, tra baci e carezze, si coccolavano sotto le coperte. Così Tavassi e Antonella iniziano a discutere e confrontarsi sulle differenze nel dire “ti amo” tra uomo e donna, ognuno condividendo le proprie esperienze passate.

Antonella è cosi tornata a parlare di Gianluca raccontato di come, prima di stare insieme, fossero migliori amici. Antonella poi afferma: “Spero si sia un po’ ripreso”. Tavassi allora interviene spiegandole come se una persona è fortemente innamorata è dura che in un mese di possa riprendere. Antonella a questo punto chiede a Edoardo se, secondo lui, ha perso per sempre Gianluca, anche come migliore amico: “Non si può essere amici di una persona di cui si è innamorati”, risponde prontamente il fratello di Guendalina. Antonella allora conclude dicendo: “Era proprio il mio punto di riferimento, ma anche in amicizia”.











