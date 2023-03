Gianluca Benincasa/ “Antonella? Si è studiata anni di GF, mi aveva promesso che…”

Gianluca Benincasa accusa Antonella: “Si dispera quando viene smascherata”

Gianluca Benincasa è tornato a parlare della sua ex, Antonella Fiordelisi, in una room su Twitter. L’imprenditore aveva già fatto delle rivelazioni inedite sulla schermidora, questa volta ha svelato la promessa che si erano fatti prima del Grande Fratello Vip 2022.

Come riporta Biccy, Gianluca Benincasa dichiara: “Antonella non è mai stata innamorata da Edoardo e nemmeno presa. Lei è presa dalla ship, lei ama i Donnalisi. Come mai piange? Si dispera quando viene smascherata. Posso dirvi che l’unico momento in cui l’ho vista piangere davvero è quando lunedì scorso in puntata le dicevano che recitava. Ecco lei lì si è sentita offesa. Ma non le è importato nulla di Edoardo che avrebbe toccato la Murgia, anzi, lei lì ha capito che poteva giocare la carta della vittima, che funziona sempre. Antonella si è studiata anni di GF Vip. La scorsa edizione ce la siamo vista tutta insieme. Il mio guardarla negli occhi quando sono entrato nella casa aveva un senso. Della serie ‘guarda sei andata troppo oltre rispetto a quello che io e te ci eravamo promessi’. Lei mi aveva promesso ‘io andrò lì a fare il mio gioco, sappi che farò anche la gatta morta, perdonamela questa cosa. Però ti posso garantire che anche se nasce una ship non sarà nulla di serio e non andrò mai oltre come sono andati altri in passato“.

Gianluca Benincasa: “Prima del GF Vip ho conosciuto Giaele e Alberto”

Gianluca Benincasa, su Twitter, ha rivelato di aver conosciuto Giaele e Alberto prima che Antonella entrasse al Grande Fratello Vip 2022: “Alla festa di compleanno di Anto ho conosciuto anche Giaele. Però lei non sapeva nulla che io ero fidanzato con Antonella.”

E ancora: “Questo perché a quel party cercavamo di non stare appicciati perché alla festa c’erano anche gossippari e giornalisti. Noi non volevamo far sapere della relazione e la tenevamo nascosta. Abbiamo conosciuto anche Alberto però anche lui non sapeva che io e Anto ci eravamo messi d’accordo per non far sapere della storia visto che lei entrava al GF Vip. Alberto è molto simpatico, anche più divertente dispetto che al GF, lui l’abbiamo conosciuto insieme al suo amico Mattia”.

