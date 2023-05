Gianluca Benincasa, attacca l’ex Antonella Fiordelisi/ “Si venderebbe per una borsa”

Gianluca Benincasa contro Antonella Fiordelisi: “Si vende per una borsa di Hermes”

Diversi tweet stanno facendo chiacchierare in queste ore gli utenti Twitter appassionati del Grande Fratello VIP. Al centro della discussione Antonella Fiordelisi, il suo ex Gianluca Benincasa e gli Incorvassi, ossia la coppia formata da Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. L’ex schermitrice è stata attaccata dall’ex fidanzato Gianluca Benincasa. “Giudicano stirpe e famiglie persone che vengono da disastri genitoriali e che si venderebbero per una borsa Hermes“, ha commentato il ragazzo giunto dopo il tweet della ragazza campana in cui ha scritto “De rustica progenie, semper villana fuit“, tradotto, “Colui che discese da stirpe rustica, rimase sempre un individuo rozzo”.

Stando alla ricostruzione di un utente social, la madre di Micol Incorvaia sarebbe intervenuta in un post a difesa della figlia, attaccata dai fan dei Donnalisi. Nel difendere la figlia, però, la mamma di Micol avrebbe attaccato Antonella che per difendersi ha pubblicato il tweet. Sebbene non faccia nomi, i fan sarebbero sicuri che la frase latina sia rivolta alla famiglia Incorvaia, la quale però non ha commentato. A dire la sua, invece, è stato l’ex fidanzato Gianluca Benincasa.

Gianluca Benicanca risponde alle accuse di pedinamento di Antonella Fiordelisi.

Di recente, alcuni utenti, hanno insinuato che Gianluca Benincasa inseguisse Antonella Fiordelisi ovunque. Il ragazzo ha spiegato la situazione sui social replicando alle accuse. “Ragazzi, mettetevelo bene in mente, l’unica cosa di cui mi pento è di aver conosciuto quell’imbarazzante persona. Mi sono promesso giustizia (legale), nulla di più”. Gianluca ha poi proseguito attraverso Twitter: “Milano la frequento da una vita, ho una casa con un amico. Corso Como è il mio pane quotidiano per gli appuntamenti e sinceramente se una Demente che è da qualche anno a Milano crede di essere l’unica che può frequentare una strada che frequenta il mondo, allo siamo messi proprio male.

Continuasse – ha chiosato l’ex di Antonella Fiordelisi – a cercare di far finta di fare qualcosa e a mettere like ai commenti di quei malati di mente istigandoli contro di me. Intanto ringrazio lei e voi per l’ispirazione che mi avete dato a partecipare ad un progetto che mi hanno proposto. Che sia chiaro Dementi (cosalisi) Non ci tornerò più sul discorso”. Gianluca ha poi concluso scrivendo: “Avevo fatto il tweet, perché già delle persone mi avevano visto lì fuori con quella ragazza e stava passando un messaggio sbagliato”.











