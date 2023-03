Gianluca Benincasa attacca l’ex Antonella: “Si dispera quando viene smascherata”/ “Gioca carta della vittima”

GF Vip, Gianluca Benincasa smonta Antonella Fiordelisi: “Si dispera quando…“

Al Grande Fratello Vip 2022 non è un periodo positivo per Antonella Fiordelisi, al centro di un’aspra crisi con Edoardo Donnamaria. Il loro amore vacilla come non mai e sembra sempre più vicino alla rottura, al punto che la stessa concorrente in questi giorni è spesso scoppiata in lacrime, anche durante la diretta del reality. A gettare ulteriore benzina sul fuoco, dall’esterno, ci ha pensato il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa. Il ragazzo sui social ha spesso criticato il comportamento della ex, che a suo dire agirebbe soltanto per scopi televisivi.

Inoltre su Twitter, come riporta The Pipol Gossip, ha anche rivelato come quello di Antonella per Edoardo non sia affatto amore. E ha rincarato la dose sui suoi comportamenti considerati forzati, al fine di andare avanti il più possibile verso la finale. Anche le sue lacrime, secondo Benincasa, non sarebbero vere: “Si dispera quando viene smascherata. Posso dirvi che l’unico momento in cui l’ho vista piangere davvero è quando lunedì scorso in puntata le dicevano che recitava. Ecco lei lì si è sentita offesa“.

Antonella Fiordelisi fa la vittima? L’attacco di Gianluca Benincasa

L’attacco ad Antonella Fiordelisi è frontale e Gianluca Benincasa non le risparmia alcuna critica. Al Grande Fratello Vip 2022, a suo dire, le lacrime della concorrente non sarebbero vere e starebbe recitando la parte della vittima. Una parte che, secondo lui, Antonella ha compreso quanto sia importante per entrare nel cuore del pubblico e proseguire il percorso nella trasmissione: “Ma non le è importato nulla di Edoardo che avrebbe toccato la Murgia, anzi, lei lì ha capito che poteva giocare la carta della vittima, che funziona sempre“.

D’altronde la schermitrice campana è stata più volte tacciata di vittimismo e di recitare una parte, dentro e fuori dalla Casa. L’appellativo di ‘Vittimella’ viene più volte utilizzato da Edoardo Tavassi, che l’ha accusata di fingere di piangere, e anche dall’esterno un membro del pubblico, in diretta tv, ha sostenuto che la sua fosse tutta una recita. La figura della concorrente, dunque, divide le opinioni e in molti ritengono che la sua sia solo una strategia ai fini del reality.

