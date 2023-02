Gianluca Benincasa choc/ “Antonella Fiordelisi? Voleva dei figli anche da me”

Gianluca Benincasa racconta che Antonella volesse figli da lui: le sue parole

Gianluca Benincasa, come ospite a The Pipol Gossip, ha rivelato un dettaglio inedito riguardo Antonella Fiordelisi. Giorni fa la schermidora ha svelato di volere dei figli da Edoardo Donnamaria, il primo amore con il quale volesse costruire una famiglia.

L’ex dell’influencer ha smentito le sue parole: “Ho un messaggio dove dice che lei voleva avere figli con me” svela Benincasa. L’imprenditore racconta, inoltre, che Antonella Fiordelisi ha voluto tenere nascosta la loro relazione a causa del Grande Fratello Vip: “Noi passavamo h24 insieme perchè stavamo bene, a me che lei mi condivideva o meno non mi fregava e ci sono anche messaggi di questa portata“. Sulla relazione con Edoardo Donnmaria, Gianluca dichiara: “Le stesse cose che lei dice ora nella casa sono equivalenti a quelle che ha detto a me.” Poi racconta l’aneddoto del pescatore e del pesce che la schermidora ha raccontato al volto di Forum e aggiunge: “Me lo ha scritto anche a me in una lettera d’amore“.

Antonella Fiordelisi è stata protagonista di una lite furiosa con Micol Incorvaia, durante la quale la schermidora ha fatto dichiarazioni piccanti sulla sua relazione con Edoardo Donnamaria. La concorrente ha gridato nella casa del Grande Fratello Vip 2022 le seguenti parole: “Ancora non hai capito, non litigheremo mai io ed Edoardo. Ci sposeremo e faremo dei figli. “

E ancora: “Ne faremo anche due di figli. Faremo tanti figli! Già lo facciamo tutte le notti pensa quanti figli faremo. Vai a farlo pure tu la notte che ne hai bisogno fidati!” Il web è rimasto sconvolto dalle rivelazioni che la schermidora ha esternato nel reality show. Inoltre, Antonella Fiordelisi aveva precedentemente confessato di voler costruire una famiglia con il volto di Forum.

