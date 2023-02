Gianluca Benincasa choc/ “Antonella? Non vedo l’ora che esca dalla casa per…”

Gianluca Benincasa rivela cosa farà quando Antonella uscirà dalla casa

Gianluca Benincasa è stato ospite di The Pipol Gossip, che lo ha intervistato sulle ultime novità che riguardano Antonella Fiordelisi e il padre Stefano. L’imprenditore ha svelato quale sarà la prima cosa che farà una volta che la schermidora uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip 2022.

L’ex della Fiordelisi dichiara: “Io non vedo l’ora di vedere la sua faccia quando esce, quando vedrà cosa sono stati capaci di combinarmi i suoi, cosa che lei non avrebbe mai accettato. ” Gianluca Benincasa aggiunge: “Appena esce, se è possibile, ci voglio parlare perchè deve sapere tutta la me*da che hanno fatto i suoi genitori nei miei confronti, anche quella che non è pubblica.” L’imprenditore si riferisce alla denuncia per stalking presentata ai suoi danni dal padre della schermidora, Stefano Fiordelisi.

Gianluca Benincasa: “Antonella non prenderà le mie parti”

Gianluca Benincasa, come ospite a The Pipol Gossip, ha svelato dei dettagli sulla denuncia per stalking ricevuta dal padre di Antonella Fiordelisi. Secondo l’imprenditore, la schermidora “non prenderà le sue parti” quando verrà a sapere di cosa hanno fatto i genitori nei suoi confronti.

Nonostante la gieffina abbia speso delle bellissime parole per lui nella casa, Gianluca Benincasa è convinto che si schiererà comunque dalla parte dei genitori. L’imprenditore è sicuro che Antonella troverà un modo per distrarre l’attenzione da ciò che i genitori hanno fatto, giustificandoli in qualunque modo possibile. I più attenti, però, ricorderanno come la Fiordelisi abbia affermato che con il suo ex lei abbia avuto “l’unica relazione sana” della sua vita smentendo inconsapevolmente il padre. Avrà davvero ragione Gianluca o la schermidora prenderà le sue difese?

