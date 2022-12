Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi al Gf Vip?/ “Sono l’unico che…”

Gianluca Benincasa pronto a riabbracciare la sua ex Antonella Fiordelisi? I rumors si intensificano

In questi ultimi giorni si è parlato molto del rapporto tra Antonella Fiordelisi ed il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa. Quest’ultimo, secondo alcuni rumors, potrebbe essere uno dei prossimi concorrenti a varcare la porta rossa di Cinecittà, allo scopo di alimentare le dinamiche attorno al personaggio di Antonella. Sarebbe interessante, in effetti, rivedere la Fiordelisi di fronte al suo ex compagno, che aveva già avuto modo di incontrare dentro la casa in occasione di una bellissima sorpresa da parte dell’ex ragazzo.

Gianluca, in quella circostanza, aveva dichiarato tutto il suo amore per la Fiordelisi, ma la vippona non ha fatto mistero di non provare più alcun tipo di sentimento per Gianluca. Chissà se, l’eventuale ingresso definitivo nella casa, potrebbe rimescolare le carte in tavola. Il diretto interessato, per ora, fa spallucce e non sembra dare più di tanto credito alle voci che lo vedrebbero presto nella casa del Grande Fratello VIP.

Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi smentisce l’ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 2022

A proposito delle ultime indiscrezioni che lo vedrebbero come prossimo concorrente del GF Vip 7, l’ex di Antonella Fiordelisi ha negato la presunta proposta da parte della produzione del GF VIP e contattato da FanPage ha di fatto smentito il suo ingresso imminente: “Sono l’unico che ancora non lo sa. Magari. Non mi è arrivata nessuna proposta, almeno per il momento”. Al momento, quindi, pare sia da escludere l’approdo di Gianluca Benincasa al GF Vip 7. Vedremo se cambierà qualcosa nei prossimi giorni, dato che proprio nella casa la relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria pare sia giunta definitivamente al capolinea.

