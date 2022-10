Gianluca Benincasa, ex fidanzato Antonella Fiordelisi/ “Passo per corn*to, ma…”

Gianluca Benincasa, ex fidanzato Antonella Fiordelisi: perchè si sono lasciati

Mentre Antonella Fiordelisi, nella casa del Grande Fratello Vip 2022 costruisce il suo rapporto con Edoardo Donnamaria, Gianluca Benincasa, l’ex fidanzato dell’ex schermitrice, si è sfogato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage svelando i dettagli del suo rapporto con Antonella e il motivo per cui la relazione è finita prima dell’inizio del reality show. “Ci eravamo dati una pausa così che potesse viversi a pieno la sua esperienza, ma i sentimenti non si spengono da un giorno all’altro”, ha raccontato Gianluca.

Antonella Fiordelisi smaschera Antonino Spinalbese/ "Non ti esponi mai e..."

L’avventura di Antonella nella casa è iniziata da quaranta giorni e la presenza di Edoardo Donnamaria l’ha subito attratta. L’ex schermitrice, infatti, dopo i primi dubbi, si sta lasciando andare con il volto di Forum e, di fronte alle immagini dei due insieme, Benincasa ha deciso di rompere il silenzio e raccontare dettagli inediti del loro rapporto. “Finora sono rimasto in silenzio per rispettare la sua esperienza televisiva, ma nel frattempo è stato detto tanto di me, soprattutto da parte di persone esterne che del nostro rapporto non sanno nulla. Mi hanno accusato di essere un malato di fama, ma non mi sono mai intromesso, nonostante la nostra è stata l’unica storia d’amore autentica nella vita di Antonella“, ha detto Gianluca.

Sofia Odescalchi di Forum "Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi?"/ "Lui è cotto ma..."

Gianluca Benincasa, ex fidanzato Antonella Fiordelisi: confronto al Grande Fratello Vip 2022

Gianluca Benincasa non nasconde l’amarezza per il rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. “È mancato del tutto il rispetto nei miei confronti. Sono passato per stupido, ci ho perso la faccia. Non ho aperto bocca nonostante fossi innamorato e mi abbia fatto male vederla tra le braccia di un altro, ma ora voglio raccontare come sono andate davvero le cose”.

Antonella, nella casa, ha parlato spesso di lui definendolo il “suo migliore amico” che ha sentito prima di entrare. Benincasa era pronto ad aspettarla, ma la presenza di Edoardo Donnamaria ha cambiato tutto. Prima di chiudere il capitolo Antonella Fiordelisi, Gianluca spera di poter avere un confronto con lei. “Sui social sono passato per il “cornuto” di turno […] Ce lo meritiamo entrambi. So che anche lei è ancora innamorata di me, ma ho bisogno di guardarla negli occhi per capire davvero cosa prova. Soltanto allora capirò se dover mettere un punto alla nostra storia e andare avanti. Per ora non posso trarre conclusioni. Vederla h 24 è una ghigliottina per me, ma non posso darmi delle risposte da solo”.

Antonella bacchetta Edoardo "non illudere Alberto"/ "Ha un debole per te, regolati"













© RIPRODUZIONE RISERVATA