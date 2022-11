Gianluca Benincasa, ex fidanzato Antonella “mi ama ancora”/ “Gli occhi non mentono”

GF Vip 2022, Gianluca Benincasa su Antonella Fiordelisi: “Ancora innamorata di me”

Gianluca Benincasa torna a parlare dei rapporti interrotti con Antonella Fiordelisi, ora protagonista al Grande Fratello Vip 2022. Intervistato da Novella 2000, il ragazzo è convinto che la concorrente provi ancora un sentimento per lui, sebbene al momento stia vivendo una relazione felice al fianco di Edoardo Donnamaria. Ricordando il loro incontro a Cinecittà, il ragazzo ammette: “La verità è che gli occhi non mentono mai, si vedeva che è ancora innamorata di me e non ha dimenticato tutto quello che ci siamo detti prima che lei entrasse a far parte del cast del Grande Fratello“.

Nella Casa Antonella è sempre più vicina a Edoardo, ma Benincasa ritiene che non sia realmente innamorata di lui: “Credo che quella sia una storia dovuta unicamente al contesto in cui si trovano. Niente di più. Antonella è una ragazza molto fragile e la relazione con Donnamaria la rende più sicura di sé. Dopotutto, nella Casa lei non ha una spalla, l’unico a sostenerla è proprio Edoardo, per cui sta confondendo l’amore con la sicurezza“. E aggiunge: “Questa è solo una parentesi televisiva. Conosco molto bene Antonella e so quello che sto dicendo“.

Gianluca Benincasa difende Antonella Fiordelisi dalle critiche

Oltre all’intimità instaurata con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi sta facendo parlare di sé al Grande Fratello Vip 2022 anche per il suo carattere schietto, per il quale finisce spesso nel mirino delle critiche. Tra queste anche quelle di Guendalina Tavassi che, in una recente intervista a Chi, l’ha duramente attaccata. Gianluca Benincasa, che conosce bene la Fiordelisi, svela: “Antonella ha un carattere molto particolare, e diventa aggressiva quando si accorge o pensa di essere attaccata dagli altri. Non ha contrastato questo istinto perché non ne ha mai avuto motivo: le ha sempre avute tutte vinte“.

Benincasa sostiene che oltre al carattere a tratti dirompente di Antonella c’è anche dell’altro. Nel corso dell’intervista a Novella 2000, cerca di difenderla spiegando: “Antonella non è come la vedete in tv, anzi è anche altruista e amica delle donne. Evidentemente ha innalzato una corazza per difendersi. Non è abituata a doversi confrontare ogni giorno e per questo si comporta così, facendo passare una cattiva immagine di sé“.











