Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi “era amico di famiglia”/ Il papà fa chiarezza

Grande Fratello Vip 2022, Antonella Fiordelisi e l’ex Gianluca: il papà fa chiarezza

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 il flirt tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è ormai sotto gli occhi di tutti, ma qual è stato il precedente fidanzato della ragazza prima di entrare a Cinecittà? Sul suo status sentimentale si è discusso molto soprattutto quest’estate quando, tra rumors e segnalazioni, la giovane influencer è stata pizzicata in compagnia di un ragazzo di nome Gianluca Benincasa. Come riferito da un’amica di lei, i due hanno fatto coppia sino a giugno: teoria confermata anche dal papà di Antonella, intervistato a Casa Pipol su The Pipol News.

“Antonella è stata fidanzata fino a fine giugno con un ragazzo, Gianluca” spiega Stefano Fiordelisi. I due hanno dunque fatto coppia a tutti gli effetti, sebbene adesso la loro storia d’amore sia terminata e lei sia single: “Era diciamo un amico di famiglia, ha frequentato casa nostra anche quando Antonella era fidanzata con Chiofalo, era una persona di famiglia. È sempre stato disponibile con Antonella, proprio amico. Poi questa amicizia si è allargata un po’ forse, non so. Forse lei in quel momento aveva bisogno di qualche attenzione in più“.

Nel corso dell’intervista a Casa Pipol, il papà di Antonella Fiordelisi ritiene come Gianluca Benincasa non abbia ancora del tutto superato la rottura: “Credo sia ancora innamorato. Sono giorni che non lo vediamo, ma siamo in rapporti buonissimi“. E, parlando della figlia, Stefano Fiordelisi spiega: “Secondo me non è più innamorata di lui“. La breve storia d’amore sarebbe dunque terminata con l’arrivo dell’estate. Ora, invece, per Antonella è tempo di pensare al suo presente, all’avventura al Grande Fratello Vip 2022 e al flirt nascente con Edoardo Donnamaria.

Flirt che, tuttavia, negli ultimi giorni è andato un po’ in crisi a causa di discussioni e del progressivo avvicinamento della Fiordelisi ad Antonino Spinalbese. A tal proposito, il papà della Vippona è stato interpellato anche su questa intricata situazione sentimentale della figlia, al centro di un “triangolo amoroso” con i due coinquilini: “Io la vedo molto presa mentalmente da Edoardo, perché è il tipo che più si adatta a lei […] Però al tempo stesso lei ha un po’ paura di legarsi ad una persona che poi non conosce o conosce da pochissimo. Per cui ogni tanto gioca con Antonino, che almeno fisicamente è il suo tipo“.

