Gianluca Benincasa: “Io stalker di Antonella Fiordelisi? Rovinata la mia immagine!”/ “I suoi genitori hanno…”

Gianluca Benincasa, lo sfogo dopo l’esposto per stalking ricevuto dai genitori di Antonella Fiordelisi

Ospite nella nuova puntata di Casa Pipol, Gianluca Benincasa, ormai noto ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, è tornato a parlare del mancato ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip in veste di ospite e dell’esposto per stalking ricevuto da parte dei genitori della Fiordelisi.

Un provvedimento molto forte che ha fatto molto discutere, oltre che portare la produzione del Grande Fratello a decidere di evitare il suo ingresso nella Casa. Una mossa che Gianluca ha commentato durante l’intervista con Gabriele Parpiglia, ammettendo di esserci rimasto davvero molto male. “Ragazzi l’esposto parla di stalking. Stalking. Non volevano rogne. Ma chi ha dato rogna? Loro a me.” ha tuonato Benincasa parlando dell’argomento.

Gianluca Benincasa: “Mi dicono che sono ossessionato da Antonella ma…”

L’ex di Antonella Fiordelisi ha quindi continuato il suo sfogo, chiarendo: “Io accetto la scelta che ha fatto il Gf. La produzione ha pensato che sarebbe stato rischioso farmi entrare, avranno pensato che entravano i carabinieri a prendersi la figlia di questi.” Sottolinea però che una mossa del genere è un marchio pesante da portarsi addosso: “Ma ovvio che mi hanno rovinato anche l’immagine! Mi dicono che sono ossessionato, uno stalker.” Non si arrende però di fronte a queste pesanti accuse e di dice invece pronto a dimostrare che il suo rapporto con Antonella era vero: “L’unica cosa che posso fare in questo momento è dimostrare che eravamo felici io e Antonella, e anche con la sua famiglia.”

