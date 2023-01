Gianluca Benincasa, Matteo Diamante e Martina Nasoni nuovi concorrenti GF VIP?/ Indiscrezione “in quarantena”

Gianluca Benincasa, Matteo Diamante e Martina Nasoni concorrenti o ospiti del GF VIP?

Gianluca Benincasa, Matteo Diamante e Martina Nasoni saranno tutti dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2022? L’indiscrezione è scoppiata in questi giorni in concomitanza con la notizia che a febbraio, proprio durante la puntata trasmessa contro il Festival di Sanremo 2023, entreranno nuovi vipponi nella casa più spiata d’Italia. Ma chi saranno i nuovi vipponi scelti appositamente da Alfonso Signorini? Tra i nomi svelati ci sono: Matteo Diamante, Jessica Selassié e Chiara Rabbi con questa ultima che ha già smentito il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. A rivelare i nuovi ingressi è stato Gabriele Parpiglia che aveva annunciato la presenza di questi personaggi nelle vesti di ospiti e non di concorrenti.

Successivamente è stato Investigatore Social a rivelare che ad entrare nella casa non sarà Jessica Selassié, ma Clarissa che non ha nascosto il suo interesse per il nuovo vippone Andrea Maestrelli.

Nuovi ingressi al Grande Fratello. Vip 2022

I nomi di Gianluca Benincasa, Matteo Diamante e Martina Nasoni al Grande Fratello Vip 2022 sono stati svelati e confermati anche da Biagio D’Anelli. L’ex gieffino ha rivelato che il 9 febbraio, giorno della messa in onda del reality contro il Festival di Sanremo saranno diversi i possibili nuovi ingressi, anche se non è chiaro si tratti di concorrenti o semplicemente di sorprese. Tra i nomi c’è anche quello di Gianluca Benincasa, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi che era entrato nella casa per farle una sorpresa.

Che dire l’ingresso di questi nuovi sei concorrenti, di cui al momento non è dato sapere nulla, riusciranno ad attirare l’attenzione del pubblico durante la settimana del Festival di Sanremo che è da sempre una delle più amate e seguite? A confermare che non sarà una nuova concorrete è stata Martina Nasoni, l’ex vincitrice del reality show che ha vissuto anche una storia d’amore con Daniele Dal Moro.

