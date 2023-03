Gianluca Benincasa punge Edoardo Donnamaria “mannaggia, stavo uscendo”/ La reazione all’espulsione dal GF Vip

GF Vip, Edoardo Donnamaria espulso: la reazione social di Gianluca Benincasa

Quanto accaduto ieri sera al Grande Fratello Vip 2022 ha scatenato molteplici reazioni. La squalifica di Edoardo Donnamaria, reo di aver reiterato atteggiamenti aggressivi e volgari negli ultimi giorni, è stata accolta da Antonella Fiordelisi con un pianto a dirotto. Fuori dalla Casa, invece, in molti hanno considerato i provvedimenti necessari, come Soleil Sorge, che ha bacchettato il concorrente una volta appresa al GF Vip Party la decisione della produzione.

Amici 22, Bendetta Vari premiata/ Arriva Oxana Lebedew e...

Oltre alle critiche, però, è arrivato anche qualche sfottò. In particolare è stato Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella, ad aver reagito con ironia alla notizia dell’espulsione di Donnamaria. In una Instagram story, come svelato anche dalla pagina Instagram The Pipol Gossip, l’ex della Vippona ha pubblicato una foto che lo vede in cappotto, prima di uscire, con la televisione accesa proprio sul Grande Fratello Vip 2022. “Mannaggia stavo uscendo” è la scritta che campeggia sulla foto. E, accanto all’immagine di Donnamaria nello schermo della tv, ha aggiunto un altro messaggio ironico, “Spessore“, riferito molto probabilmente agli atteggiamenti dell’ormai ex concorrente.

Amici 22, Samuele Segreto conquista World of dance/ Il nuovo traguardo

Gianluca Benincasa: scetticismo sui ‘Donnalisi’ e lo scontro coi Fiordelisi

L’Instagram story condivisa da Gianluca Benincasa sembra dunque una sonora frecciatina all’indirizzo di Edoardo Donnamaria. L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi non ha mai visto i ‘Donnalisi’ in termini positivi e ha sempre pensato che il volto di Forum non fosse quello giusto per lei. Inoltre, soprattutto nelle ultime settimane, il ragazzo ha più volte lanciato bordate social e non contro la schermitrice campana, spesso accusata di aver studiato a tavolino come apparire al meglio nel programma e giocare la carta della vittima nel momento più opportuno.

Michele Bravi giudice del serale di Amici 22/ "Finalmente è arrivato il momento..."

Antonella e Benincasa non sembrano essersi lasciati in maniera positiva e, ad inficiare sul loro rapporto, secondo il ragazzo, sarebbero stati i genitori di lei. “Non mi fermerò fin quando non li distruggerò sia mediaticamente che legalmente. Dimostrerò a tutti chi sono i Fiordelisi e quello che mi hanno fatto quanto è stato sbagliato“: così Benincasa aveva annunciato vendetta contro la famiglia di Antonella, in un’intervista a Casa Pipol, dopo la denuncia di stalking ricevuta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)













© RIPRODUZIONE RISERVATA