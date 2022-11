Gianluca Benincasa vs Antonella Fiordelisi “ha sminuito la nostra storia”/ “Mi ha definito ex migliore amico”

Gianluca Benincasa deluso da Antonella Fiordelisi: “Ha sminuito la nostra storia“

Dopo il confronto nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 nella puntata di lunedì sera, Gianluca Benincasa è tornato a parlare del suo rapporto con l’ex fidanzata Antonella Fiordelisi. Il ragazzo si è detto ancora innamorato, sebbene lei al momento stia approfondendo una conoscenza con Edoardo Donnamaria. Intervistato da Chi, Benincasa si è detto deluso per come sono andate le cose: “Gli altri le avrebbero potuto dare la luna, ma io ho fatto prevalere l’essere sull’avere. Abbiamo trascorso vacanze bellissime, ci bastavamo“.

E si sfoga spiegando come la Fiordelisi avrebbe minimizzato il loro rapporto: “Appena entrata nella Casa, in giardino con Sara Manfuso, ha sminuito la nostra storia definendomi il suo ex migliore amico e dicendo che avevo scambiato il bene con l’amore. Ho pensato che lo avesse fatto per non compromettere il suo percorso. Il padre ha detto che si era affezionata a me perché c’ero sempre. Io non mi sono mai accontentato dell’affetto e, per le mie esperienze di vita, se non fosse stato un amore corrisposto non saremmo qui“.

Gianluca Benincasa su Antonella ed Edoardo: “Per me è stata una mazzata“

Gianluca Benincasa, nel corso dell’intervista rilasciata a Chi, ha anche parlato di Edoardo Donnamaria. Al Grande Fratello Vip 2022 Antonella Fiordelisi si sarebbe avvicinata a lui per un motivo ben preciso, come spiegato: “Aveva tutti contro e sentiva il bisogno di un’ancora alla quale aggrapparsi. Ma, fuori dalla Casa, non le piacerebbero né Edoardo né Antonino“. Il comportamento di Antonella è stato per lui una delusione: “All’inizio ho chiesto a tutti i conoscenti di votarla come preferita in modo che si sentisse forte e non avesse bisogno di legarsi a nessuno“.

Tuttavia l’ottimo riscontro da parte del pubblico non l’ha frenata, e l’ha portata ad avvicinarsi sempre più ad Edoardo tra coccole e baci: “Dopo che ha ottenuto questo riconoscimento, la sera stessa me la sono ritrovata tra le braccia di Edoardo. Per me è stata una mazzata. Mi sono dovuto isolare perché passavo per il cornuto, lo stupido e il “malato di fama”. Chi ci conosce mi chiamava, mandava segnalazioni ai siti e, così, è venuto fuori che Antonella aveva un legame con me. Ho vissuto un mese e mezzo d’inferno“.











