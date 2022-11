Gianluca Benincasa vs papà di Antonella “ha distrutto tutto”/ “Tifa Edoardo perché…”

GF Vip 2022, Gianluca Benincasa contro il papà di Antonella: “Ha distrutto tutto“

Al Grande Fratello Vip 2022 Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono sempre più complici e, fuori dalla Casa, i genitori della ragazza sembrano approvare di buon grado questa relazione. Chi invece ha sempre mostrato scetticismo, anche per via del trascorso sentimentale con la Vippona, è il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa. Intervistato da Novella 2000, il ragazzo ha svelato che Antonella sarebbe ancora innamorata di lui e, in particolare, è tornato ad attaccare il papà di lei, reo di essersi intromesso nel suo tentativo di riconquista.

Già nelle precedenti settimane Benincasa ha palesato delusione verso la famiglia della Fiordelisi, che apprezzerebbe la love story che sta nascendo con Edoardo. Lo stesso Gianluca aveva anche accusato il papà della concorrente di averla manipolata, indirizzandola tra le braccia di Donnamaria. Ora i rapporti si sono congelati, come rivela: “Non ho più rapporti con lui dallo scorso 12 ottobre. Non abbiamo litigato, ma ormai ci siamo allontanati, c’è un silenzio totale. Il padre di Antonella ha distrutto tutto, tutto quello che si poteva salvare tra me e Antonella“.

Gianluca Benincasa e Antonella Fiordelisi, addio definitivo? “Ora sto dubitando…“

Nel corso dell’intervista a Novella 2000 Gianluca Benincasa si è anche soffermato sul nascente flirt tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 2022. A suo giudizio la ragazza non nutre un sentimento per il coinquilino, ma avrebbe visto in lui soltanto un importante supporto (forse l’unico) all’interno della Casa, dove tutti spesso la criticano. Parlando del papà di Antonella, svela: “Adesso tifa per Edoardo perché conosce bene il carattere della figlia e sa che senza un supporto non potrebbe andare avanti nel suo percorso nel reality“.

I rapporti tra Gianluca e Antonella si sono decisamente incrinati, ancor più dopo l’avvicinamento di lei ad Edoardo e l’endorsement della sua famiglia sulla nascente coppia. Benincasa si è detto deluso dall’atteggiamento di colei che riteneva una figura importante nella sua vita: “Il cuore mi dice di riconquistarla, mentre il cervello mi dice di non accettare quello che ha fatto. Adesso sto anche dubitando del nostro amore. Certe cose ti segnano e ci resti malissimo. L’ho sempre sostenuta, ma non sono stato ripagato con la stessa moneta“.











