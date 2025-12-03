Chi è Gianluca Capozzi: un anno fa il cantante partenopeo ha sposato sua moglie Mary. Ora i due aspettano la loro prima figlia

Chi è Gianluca Capozzi: nato in una famiglia di artisti

Nato a Napoli nel 1975, Gianluca Capozzi è un cantante partenopeo, nato in una famiglia dove la musica è pane quotidiano. Anche suo padre, infatti, era un artista molto amato e così alcuni suoi zii e cugini.

Ma nella vita privata chi è Gianluca Capozzi e cosa sappiamo di lui? Gianluca ha sposato la donna della sua vita, Mary, appena un anno fa: era infatti il 6 dicembre del 2024 quando i due sono convolati a nozze, legandosi in maniera indissolubile. Dopo il matrimonio, i due si sono concessi qualche giorno di riposo e relax tra New York e le Bahamas, festeggiando così il loro amore appena celebrato in chiesa.

Andrea Sannino e Ste: chi sono i due artisti?/ Lui felice con la moglie Marinella, lei dalla Nigeria a Napoli

Mary, la moglie di Gianluca Capozzi, è molto attiva nel mondo dello spettacolo: sui social conta infatti oltre 54 mila follower. Proprio tramite i social Mary ha annunciato la sua gravidanza: è in dolce attesa di una bimba, la prima figlia della coppia. I due hanno annunciato la gravidanza il 15 luglio, ricevendo anche commenti da personaggi famosi del mondo dello spettacolo come Andrea Sannino che ha scritto loro: “Auguri amici, sarete dei genitori meravigliosi”. Con uno spettacolare gender reveal, i due hanno poi scoperto di aspettare una bimba: la loro famiglia è dunque pronta ad accogliere una piccola che allieterà ancor di più il loro amore.

Pio e Amedeo, chi sono i comici campioni di incassi?/ Il nuovo film Oi vita mia: “Fa ridere e commuovere”

Chi è Gianluca Capozzi: l’amore per la moglie Mary

Gianluca Capozzi e Mary sono convolati a nozze il 6 dicembre dello scorso anno e tra poche settimane incontreranno il loro grande amore, la loro prima figlia. Tra Gianluca e la moglie ci sono circa vent’anni di differenza: i due, nonostante questo, sono sempre stati una coppia molto unita e il loro amore ha superato diversi momenti negativi, arrivando a tappe importanti come appunto le nozze e tra poche settimane anche l’arrivo della loro bambina.