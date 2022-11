Gianluca, chi è il figlio di Bruno Arena/ “Il nostro era un classico rapporto padre-figlio. A casa lui era…”

Gianluca, chi è il figlio di Bruno Arena: comico come il papà

Dall’amore di Bruno Arena e la moglie Rosy Marrone è nato Gianluca Arena. Non tutti sanno che lui, oggi un uomo, ha deciso di seguire le orme del padre, diventando lui stesso un comico. Una strada che, come da lui raccontato in un’intervista rilasciata a Verissimo dopo la morte del padre, ha deciso di intraprendere quasi in segreto, senza dirgli nulla.

“Io ho iniziato a fare cabaret senza dirgli nulla, volevo arrivare a dei risultati da solo”, ha raccontato Gianluca Arena, aggiungendo poi un particolare aneddoto “Ma alla fine di uno spettacolo, andato bene, lo vidi in fondo alla sala, cappellino in testa e occhiali da sole, la sua divisa. Era evidentemente aveva scoperto che quella sera sarei andato in scena. Ricordo che si è avvicinato alla fine dello spettacolo e mi ha detto: ‘Lo sai che hai dei tempi comici da far cagare?’”

Gianluca Arena e il rapporto con papà Bruno

Bruno Arena era sì un noto comico ma era ancor prima un marito e un padre affettuoso e presente. A sottolinearlo è stato proprio suo figlio Gianluca, rivelando che a casa l’uomo era un papà come tutti: “Credo che la gente immagini che entrava in casa e mi faceva una delle sue battute, ma non era così. – ha spiegato il ragazzo ricordando con amore suo padre nello studio di Silvia Toffanin – Alla fine era un papà e il nostro era un classico rapporto padre e figlio, di quando sei un adolescente e pensi di poter fare quello che vuoi.” Anche Gianluca, come mamma Rosy, è stato un’ancora per Bruno Arena nel lungo periodo della malattia, iniziato con l’aneurisma del 2013.

