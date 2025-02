Gianluca Costantino e Francesca Sorrentino, doppia esterna a Uomini e Donne

Il percorso di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne si appresta a giungere alla fine con una scelta che sarà, com’è ormai noto, travagliata tra Gianmarco Meo e Gianluca Costantino. Se la conoscenza col primo dura da più mesi ed è sicuramente più avanti, quella con Gianluca è sì più recente ma cresce di esterna in esterna. Un dettaglio che appare chiaro dal nuovo incontro che Francesca e Gianluca hanno avuto e che andrà in onda nel corso della puntata del 7 febbraio.

Uomini e Donne, Giuseppe e Cristina si sono baciati: "Eravamo a casa e…"/ Tina sbotta: "A lui non credo!"

Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino sono, ormai, sempre più vicini e non lo nascondono. Tanto che, subito dopo la nuova esterna, i due hanno deciso di rivedersi. È questo l’annuncio fatto nello studio di Uomini e Donne da Maria De Filippi: Francesca ha voluto rivedere il corteggiatore e approfondire ulteriormente la loro conoscenza.

Uomini e Donne, tensioni tra Giorgio e Claudia: "Non mi sento di conoscere solo lei"/ Lei vuole l'esclusiva

Francesca Sorrentino e la crisi con Gianmarco Meo

Una decisione che arriva dopo una domanda ben precisa fatta da Gianluca alla tronista in esterna: “Ti sei fatta la domanda ‘Che cosa cerchi?'”. “Sì, me la sono fatta”, è stata la risposta di Francesca. Una mossa che non piacerà affatto a Gianmarco, che con la tronista sta vivendo un momento di crisi, e che scatenerà una polemica in studio. Ricordiamo, infatti, che durante i loro ultimi incontri, Francesca e Gianmarco hanno avuto molti dissapori, al punto che la tronista è apparsa alquanto titubante sulla maturità del ragazzo e sulla loro effettiva affinità. In questi dubbi si sta allora insinuando Gianluca, che potrebbe essere davvero ciò che Francesca cerca da tempo.