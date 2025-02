Gianluca Costantino, chi è il corteggiatore di Francesca Sorrentino a Uomini e donne

Da qualche settimana a Uomini e donne ha debuttato un nuovo corteggiatore per Francesca Sorrentino: stiamo parlando di Gianluca Costantino. La produzione ha accolto la richiesta della tronista che, dopo alcune conoscenze andate a vuoto e un periodo decisamente negativo nel suo percorso, ha richiesto di conoscere altri corteggiatori. Francesca si trova così ora divisa tra Gianmarco Meo, con cui la conoscenza prosegue ormai da diverso tempo pur tra alti a bassi, e il nuovo corteggiatore.

Classe 1988 e di origini napoletane, Gianluca Costantino è un mental coach e personal trainer che vanta anche alcune esperienze nella moda: amante del fitness e del benessere, non è nuovo al mondo televisivo, essendo stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip nella sesta edizione. Inoltre, a livello sentimentale, pochi anni fa ha avuto una liaison con Soleil Sorge, anche lei ex gieffina.

Gianluca Costantino e Francesca Sorrentino: dallo slancio iniziale ai primi dubbi

Ora Gianluca Costantino si è messo in gioco a Uomini e donne come corteggiatore per conquistare Francesca Sorrentino. La loro conoscenza è iniziata positivamente e sin da subito si è creato un buon feeling, con la tronista che ha manifestato immediato interesse nei suoi confronti al punto da voler approfondire. Tuttavia il loro percorso, dopo uno slancio iniziale, ha vissuto alcuni alti e bassi a causa soprattutto di alcuni problemi di fiducia da parte di Francesca.

La tronista ha inoltre notato nel corteggiatore un atteggiamento estremamente propositivo: è sì un bene, ma si domanda se questo sia legato al poco tempo a disposizione per conoscerla, a differenza invece del “rivale” Gianmarco presente in trasmissione da più tempo, o se sia proprio di sua natura spinto a premere l’acceleratore quando inizia una conoscenza. Francesca vuole provare a fidarsi di lui e, nonostante il periodo di crisi, la loro conoscenza sembra destinata a continuare.