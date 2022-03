Gianluca Costantino, choc su Soleil “É blindata”/ “L’ho cercata, ma impossibile…”

Grande fratello vip 6, Soleil Sorge e il post- reality: la verità choc svelata a Casa Chi, prima del via a La pupa e il secchione 2022

Si avvicina la finale del Grande fratello vip 6, prevista per il 14 marzo 2022 su Canale 5, e intanto in molti non riescono a spiegarsi come mai Soleil Sorge sembri essersi trincerata in un silenzio social, quando è incessante la voce che la vede in procinto di coprire il ruolo di “terzo giudice” a La pupa e il secchione 2022 su Italia 1. A rispondere alla curiosità generale ci pensa la nuova diretta di Casa chi, web format condotto da Rosalinda Cannavò, con una serie di chicche di gossip inedite, riportate da Gabriele Parpiglia e Gianluca Costantino.

Signorini affossa Delia: "Sei al Gf Vip grazie a Soleil"/ Mamma Wendy "Finalmente..."

Il giornalista rompe il silenzio sulla nordamericana, dichiarando che nelle ore successive alla sua eliminazione dal gioco della Casa (registratasi alla 47esima diretta del reality), Soleil è stata blindata dalla sicurezza, dal momento che non le è stato permesso di comunicare con nessuno sottraendole il cellulare, motivo per cui potrebbe non essere ora lei ad aggiornare i suoi profili social, bensì lo staff: “Soleil Sorge è stata portata via dalla sicurezza ed è rimasta chiusa senza cellulare e senza mezzi di comunicazione. Le è stata proposta l’offerta per partecipare a La Pupa e il Secchione Show”. La rivelazione choc, poi, prosegue con la notizia dell’ingaggio della Sorge a La pupa e il secchione 2022: ” Attualmente si trova nella villa romana dove gireranno il programma di Barbara. Quindi ha accettato e sarà lei uno dei giudici del programma insieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia. Ha accettato”. Ma c’è dell’altro.

Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli: "Soleil mi è piaciuta"/ "Una signora..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

E le perle di gossip di Casa Chi non finiscono qui…

La reazione web alla verità sul post-Gf vip di Soleil Sorge

Come se non bastasse, l’influencer della Casa made in Italy sarebbe al momento impossibilitata ad avere contatti con l’esterno, dal momento che risiede alla villa dove si gode la vigilia de La pupa e il secchione show 2022 condotto da Barbara D’Urso, tant’è che il “pretendente” ed ex coinquilino al Grande fratello vip 6, Gianluca Costantino, fa sapere con un tono di voce serioso: “L’ho cercata, ma è impossibile parlarle, è blindata, sembra il Presidente degli Stati Uniti d’America”.

Mila Suarez e Vera Miales nel cast de La Pupa e il secchione 2022/ D'Urso: "Soleil…"

Non si fanno attendere di certo i commenti della rete a margine della verità trapelata su Soleil Sorge e il suo post-Grande fratello vip 6, che vedono gli internauti dividersi tra i detrattori -che non ritengono la nordamericana all’altezza del ruolo che è in procinto di coprire a La pupa e il secchione 2022- e i fedeli sostenitori, i quali si dicono in trepidante attesa di vederla all’opera, nelle nuove vesti, in tv. Sulla pagina Instagram di Chi magazine, a margine della diretta rivelatrice di Casa Chi, poi, si leggono i seguenti tra i messaggi più aggreganti degli internauti: “Che belle le chicche di gossip”; “Bravissima Rosalinda, sempre più brava”; “Bravissimi tutti”. Nel frattempo, spuntano altre anticipazioni tv concernenti il cast de La pupa e il secchione show 2022…





© RIPRODUZIONE RISERVATA