Gianluca Costantino e l’amicizia con Alessandro Basciano/ L’assist di Signorini l’ex Uomini e Donne

Gianluca Costantino e Alessandro Basciano, una nuova alleanza in arrivo al Grande Fratello Vip?

La Casa del Grande Fratello Vip torna nuovamente a popolarsi. Due nuovi ingressi quelli previsti per la 38esima puntata e uno di questi è un caro amico di Alessandro Basciano. Lui è Gianluca Costantino, un volto non ancora noto al piccolo schermo che fa tuttavia parte del mondo dello showbusiness, viste le conoscenze note. Tra coloro che lo seguono su Instagram c’è anche il più discusso gieffino di questa edizione, Alex Belli, e chissà che l’attore non intervenga presto anche per parlare con lui.

Intanto è certo che nella Casa Gianluca troverà qualcuno che lo accoglierà con gioia e che, soprattutto, lo riconoscerà: proprio Basciano. Non si conoscono, al momento, i dettagli di questa amicizia, ma sicuramente i due avranno modo di raccontarli nei prossimi giorni in Casa.

Signorini fa entrare Gianluca Costantino al GF Vip e lancia l’assist a Basciano

Alfonso Signorini tira dunque un assist ad Alessandro Basciano, lanciando nella Casa del Grande Fratello Vip un suo ‘alleato’. La permanenza dell’ex di Uomini e Donne è stata piuttosto turbolenta negli ultimi giorni, soprattutto a causa degli alti e bassi vissuti con Sophie Codegoni, con cui Alessandro sta vivendo uno storia d’amore. Sta di fatto che ora Basciano ha un amico in più con cui sfogarsi e a cui raccontare alti e bassi vissuti con la Codegoni. Che stia per nascere un duo che conquisterà poi i telespettatori del Grande Fratello Vip?

