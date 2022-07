Gianluca Costantino escluso dalla festa di Soleil Sorge/ “Non capisco perché”, ma è polemica…

Gianluca Costantino non invitato alla festa di Soleil Sorge: il suo sfogo

È esplosa la polemica su Gianluca Costantino e il suo mancato invito alla festa di compleanno di Soleil Sorge. L’ex inquilino della Casa del Grande Fratello Vip ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni a The Pipol Gossip, al quale avrebbe spiegato di essere stato scartato dalla lista degli invitati dell’ex coinquilina, nonché sua grande amica. Dichiarazioni che hanno sollevato un vero e proprio polverone mediatico: lui ha smentito sui social le parole scritte riportate dal sito sulla sua pagina Instagram, il quale a sua volta è pronto a pubblicare l’audio dell’intervista.

Andando nell’ordine, Costantino ha parlato del mancato invito spiegando a Samuel Montegrande come sarebbero andate le cose: “La cosa è contorta, molto strana. Alessandro Basciano, tramite un gruppo whatsapp, aveva invitato alcuni amici, compreso me, in Puglia ad una sua serata il 2 Luglio. Nello stesso tempo Soleil, nel medesimo gruppo, ha scritto che avrebbe organizzato il suo compleanno nello stesso posto della serata, il 5 Luglio. Quindi davo per implicito di essere invitato anch’io“.

Gianluca Costantino e il retroscena su Soleil Sorge: “Risposta che non ho capito“

Gianluca Costantino spiega a seguire di aver incontrato per caso Soleil, alla quale avrebbe chiesto conferma del suo effettivo invito alla sua festa. La risposta, tuttavia, sarebbe stata un secco “no”: “Arrivato in Puglia, nello stesso luogo, la Domenica arriva Soleil e io la incontro al mare. La incontriamo e il mio amico, Matteo Diamante, la ferma chiedendole se potevamo quindi unirci a lei alla cena di compleanno. Era come se le chiedesse una certezza in più. Perché noi credevamo davvero di essere invitati. La sua risposta è stata lapidaria: no“.

Una risposta che ha destabilizzato l’ex gieffino nonché suo grandissimo amico, tant’è che con lei poche mesi fa ha fatto una vacanza ad Ibiza. La giustificazione di Soleil, a suo dire, sarebbe stata la seguente: “Ha detto che avrebbe preferito non invitarci per non creare marasma con i fans. Una risposta che non ho capito. Era più felice magari non avermi tra le scatole, non capisco perché, però l’ho rispettata. Ci mancherebbe“. Appreso il rifiuto della ragazza, Costantino avrebbe così deciso di non farle gli auguri: “Non sono ipocrita. Se ci rimango male di un qualcosa poi non ti invio gli auguri per prenderti in giro. Mi dispiace“.

Gianluca Costantino nella bufera: è mistero sulle sue dichiarazioni

Le dichiarazioni di Gianluca Costantino tuttavia hanno creato ulteriori polemiche e sarebbe in atto uno scontro a distanza tra lui e The Pipol Gossip. L’ex gieffino, come rivelato dal sito, avrebbe infatti rilasciato alcune dichiarazioni sul suo profilo Instagram in merito all’intervista, spiegando in sostanza che le parole riportate dal giornalista non coinciderebbero con quanto da lui effettivamente rivelato. La presa di posizione del ragazzo non è però andata giù al noto sito di gossip, che non ha tardato a rispondergli.

“In merito alle dichiarazioni di Gianluca Costantino sul suo profilo Instagram che hanno screditato il lavoro del nostro redattore, domani pubblicheremo l’audio integrale dell’intervista fatta allo stesso Costantino” si legge sul profilo Instagram del sito. In un audio, dunque, scopriremo tutta la verità su questa intricata vicenda.

