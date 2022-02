Gianluca Costantino fa mea culpa sul bacio tra Delia e Barù/ “Ero convinto che…”

Gianluca Costantino parla del bacio presunto tra Barù Gaetani e Delia Duran. L’ex gieffino è stato ospite del GF Vip Party condotto da Giulia Salemi. Gianluca è stato interpellato in merito a questo momento di intimità tra Delia e Barù. Delia aveva provato a smentire dicendo che tra loro non era successo nulla: “Lui ha detto che non vuole nessuna relazione amorosa con Jessica neanche fuori dalla casa. Lei lo cerca sempre, è attaccata a lui, ma è un amore immaginario. Non capisco perché con me ha questa gelosia magari sono troppo sensuale, magari perché vorrebbe essere me. Allora a questo punto lo faccio apposta”. Gianluca Costantino è tornato a parlarne e ha confidato: “Ero convinto che qualcuno fosse passato da lì e mi avesse sussurrato cosa stessero facendo, si baciano. Delia forse era di spalle e dico Alessandro anche loro si sono baciati, staranno facendo un bacio a tre, e dico questa cosa senza senso che ancora oggi non riesco a capire”. Gianluca ha svelato di essere confuso ancora oggi in merito a questo bacio: “Sapete quante volte ho visto il video, l’ho ascoltato e rivisto perché non mi capacito come io avessi esclamato questa cosa, tanto è vero che nei giorni successivi dicevo io l’ho sentito, io non ho visto quel bacio, forse avevo bevuto un bicchiere di troppo. E’ assurdo credetemi. Io ho visto che erano attaccati”.

Gianluca Costantino aveva addossato la colpa ad Antonio Medugno, responsabile di aver divulgato la notizia sul bacio presunto. Il gieffino però ha chiarito: “Perché veramente in quella serata poi lui mi è venuto a riportare questa cosa, quando il giorno dopo ci stavamo spiegando gli ho detto è vero che me l’hai detto te o no? Lui mi dice si te l’ho detto io. Quando sono uscito dalla casa ho sentito una clip in cui Antonio diceva ma io glielo detto la seconda volta non la prima, quindi lui dice che me l’ha ridetto, io ancora oggi non riesco a capire, mi sarei preso le colpe, non è una cosa così grave, io non mi ricordavo, vi giuro, infatti ho rivisto quel video e dico ma che sparata ho fatto? Non volevo mettere zizzania, era una cosa superficiale così per ridere”.

Gianluca Costantino ha fatto un bilancio della sua esperienza nella casa del GF Vip in una puntata di Casa Chi. L’ex gieffino ha fatto anche delle confessioni su Soleil Sorge e sul presunto fidanzato che l’attenderebbe fuori. L’ex concorrente del Gf Vip non si rimprovera nulla e afferma: “Credo di aver fatto delle scelte alla fine qualcuna sbagliata, ma entrare nella Casa del Grande Fratello a 5 mesi dall’inizio entri come se fossi un ospite, mi sentivo veramente un ospite dentro a una grande festa. Una festa stanca. Ho dovuto per forza pensare di essere me stesso, se sbaglio vado a fare butte figure, quindi ho detto chi vuole mi segua. In 15 giorni credo di aver mostrato un po’ poco; ti devi ambientare, non è facile esporsi, aprirsi con le persone”. Nella casa ha legato in modo particolare con Soleil Sorge: “Io a Soleil vorrei mandare qualche messaggio anche prima dell’uscita. Quando sei lì dentro vivi una realtà totalmente diversa, quando sono uscito ho capito che c’era un’intesa grossa. Ancora oggi sento la mancanza, non dico di amore, non voglio avere fraintendimenti”.

Qualche mese fa Soleil aveva parlato di un ragazzo che l’avrebbe aspettata fuori. A tal proposito, Gianluca ha confermato lasciando però intendere che la storia sia già finita: “Con Sole io ho affrontato l’argomento subito dopo qualche bacio c’era stato in confessionale. Lei si è aperta e mi ha detto che aveva iniziato una relazione ad agosto durata solo un mese che poi ha dovuto interrompere. Durante il percorso fino a un certo punto ha ricevuto dei messaggi poi quei sentimenti sono diventati un ricordo e ha pensato che quella persona si stesse allontanando”.



