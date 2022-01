Gianluca Costantino/ Flrit con Delia Duran? Attenzioni anche a Jessica Selassiè

Gianluca Costantino tra Delia Duran e Jessica Selassiè? Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2021 nonchè migliore amico di Alessandro Basciano, non perde tempo e non rinuncia a ricoprire di attenzioni alcune delle donne in casa. Durante la festa di sabato sera, Gianluca ha trascorso diverso tempo con Delia Duran con la quale non sono mancati abbracci e balli sensuali. Tuttavia, il web ha notato anche alcune attenzioni particolari nei confronti di Jessica Selassiè.

Oltre a guardarla molto, durante un giorno del Grande Fratello, Gianluca ha ammesso che la corteggerebbe. Sarà davvero così? Per il momento, l’amico di Alessandro Basciano sta mantenendo un basso profilo, ma non nasconde il suo lato romantico. Parlando di Manuel e Lulù con Miriana Trevisan, i fan del reality hanno notato il suo sguardo sognante. Gianluca, dunque, sogna un grande amore come quello di Lulù e Manuel?

Gianluca Costantino è l’ultimo concorrente entrato a far parte del gruppo del Grande Fratello Vip, ormai giunto alla sesta edizione. Venerdì 28 gennaio, durante l’ultima puntata, Gianluca ha raggiunto gli altri partecipanti con grande entusiasmo e spirito di iniziativa.

Nato a Napoli nel 1988, Costantino si è distinto nel mondo della moda, sopratutto nella pubblicità per intimo, e come influencer su Instagram, raggiungendo un pubblico di più di 20 mila followers. Conosciuto anche da personaggi famosi, come Alex Belli, che lo segue sui social, Gianluca è il migliore amico di Alessandro Basciano, già inquilino della casa del GF. I due ragazzi, secondo il racconto in diretta, si sarebbero conosciuti durante la partecipazione a Uomini e Donne in passato.

Gianluca, dopo aver conseguito una laurea in economia, ha preferito dedicarsi alle sue passioni: lo sport e il fitness. Attualmente, infatti, si dedica oltre all’attività di modello, a quella di personal trainer, impartendo anche lezioni online. Nulla trapela invece sul fronte amoroso, Gianluca non si lascia sfuggire dettagli su flirt o relazioni sui social. Dando un’occhiata ai suoi profili social tutto lascia pensare che sia lo scapolo d’oro!

Nel videoclip di presentazione, mandato in diretta durante l’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, Gianluca si è mostrato al grande pubblico a casa, parlando della sua routine quotidiana tra moda, fitness e social network. Svela di essere single da un anno circa e racconta quale potrebbe essere la sua fidanzata ideale: intraprendente e realista. Gianluca è stato accolto da tre inquiline della casa più spiata d’italia: Nathaly, Jessica Selassié e Soleil. Le tre guide hanno interrogato i nuovi arrivati per poter conoscere meglio i nuovi concorrenti, oltre che carpire qualche segreto. I due si sono infatti subito dichiarati single e interessati a due di loro, nello specifico a Jessica e Soleil! Si prevedono all’orizzonte delle intriganti storie d’amore?

La nascita di nuove rivalità protrebbe infatti rompere gli equilibri createsi all’interno della casa del GF, dove le amicizie e le simpatie potrebbero traballare a causa dei nuovi ingressi, ma si devono attendere gli sviluppi. Tra qualche giorno scopriremo se si unirà alla cerchia di Alessandro Basciano o proverà a costruire nuove amicizie o nuovi flirt! A parte colpi di scena, Gianluca si dichiara single e pronto a nuove avventure. Dovrà giocare bene le sue carte per arrivare alla finalissima e in questo modo continuerà il suo percorso senza intoppi, il pubblico a casa avrà la parola finale sulle sorti del nuovo inquilino.

