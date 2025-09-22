Gianluca Costantino, in un'intervista a Coming Soon, ha ricordato il Grande Fratello e spiegato perché è finita con Francesca Sorrentino dopo Uomini e donne

Gianluca Costantino e il Grande Fratello: “Con Alex Belli siamo amici“

Dal Grande Fratello a Uomini e donne, la carriera televisiva di Gianluca Costantino ha fatto tappa in diversi e seguitissimi programmi del piccolo schermo. Prima l’esperienza nella sesta edizione del reality come concorrente, a seguire il ruolo di corteggiatore nel dating show di Maria De Filippi, dove ha conosciuto l’allora tronista Francesca Sorrentino, diventando sua scelta e uscendo assieme dal programma per poi lasciarsi.

In una recente intervista rilasciata a Coming Soon, l’ex gieffino e corteggiatore ha parlato di queste esperienze televisive. Ricordando la Casa più spiata d’Italia, ha così parlato degli ex coinquilini: “Io all’inizio avevo legato molto con Soleil, Alessandro e Sophie… siamo andati anche in vacanza insieme“.

Poi, rivela con chi ha stretto una grande amicizia e con chi sente ancora: “Contrariamente a quanto pensavo, fuori siamo diventati amici con Alex Belli. È una persona intelligente, presente, di cuore. Ogni tanto vedo e sento qualcuno di quell’edizione. Soleil mi ha scritto quando ero a Uomini e Donne, sento Ainett. Ognuno fa la sua vita, abbiamo condiviso un pezzo di vita insieme. Ci sono dei rapporti che durano ancora oggi, altri no, ma è normale“.

Gianluca Costantino, la verità sulla rottura con Francesca Sorrentino

In merito poi all’esperienza come corteggiatore di Francesca Sorrentino, nel corso dell’intervista Gianluca Costantino ha rivelato di aver voluto partecipare a Uomini e donne dopo un periodo difficile, segnato dalla morte della madre e dalla rottura con l’ex fidanzata. “Volevo rimettermi in gioco e provare delle nuove emozioni“, ha spiegato.

Importante la conoscenza con Francesca: “Di lei mi aveva colpito la sua personalità. Ci avevo creduto, ero convinto di conoscerla fuori, ma siamo stati insieme forse 2/3 giorni, poi è finito tutto“.

In merito alla rottura, ha spiegato: “Diciamo che non c’è stata la volontà di gestire la conoscenza perché io non prendo una decisione dall’oggi al domani senza prima capire e scoprire. Alla fine non è successo nulla di male, può capitare. Ognuno prende le decisioni che pensa siano giuste per la propria vita. Mi sono portato a casa tutto quello che di positivo c’è stato“.