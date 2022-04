Gianluca Costantino: “Jessica Selassiè? Le ho parlato all’orecchio”/ “Siamo amici…”

Gianluca Costantino, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News andata in onda nel pomeriggio di martedì 26 aprile 2022 e condotta da Francesco Fredella e Francesco Ciannamea. Il personal trainer ha innanzitutto rivelato che sul suo lavoro sta ricevendo soddisfazioni che non si aspettava, con un seguito particolarmente interessante: “Sto lavorando tanto, sto facendo programmi su programmi. Ho dovuto arricchire il mio staff e, parallelamente, ho iniziato un nuovo format con Sonia Bruganelli, denominato ‘I libri di Sonia’”.

Di cosa si tratta, esattamente? “Si tratta di un’avventura nata di colpo. Io e Sonia ci siamo visti per capire quelli che erano i postumi del GF Vip e lei mi ha chiesto di partecipare come parte attiva, come ospite fisso, al suo programma, psicoanalizzando le persone dal punto di vista della crescita personale, fisica o mentale che dir si voglia”.

GIANLUCA COSTANTINO: “JESSICA SELASSIÈ? LE HO PARLATO ALL’ORECCHIO…”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Gianluca Costantino è ritornato sulla questione legata al litigio con Alessandro Basciano, dicendo: “Quando mi avete intervistato ero molto scosso. Con un po’ di sale in zucca, a bocce ferme, ci siamo un attimino chiariti e tutto è stato risolto, perché non era successo niente di grave”. Peraltro, recentemente Costantino è andato alla festa di compleanno di Delia Duran a Milano: “Una delle persone con cui collaboro, lavora con Alex Belli e con lei. Mi faceva piacere passare, sono andato e ho fatto gli auguri a Delia”.

In tale circostanza, Gianluca Costantino è stato fotografato in atteggiamenti molto confidenziali con Jessica Selassiè: “Abbiamo chiarito delle cose che c’erano state mediante social con lei e adesso è tutto peace and love. Non posso smentire che fossi vicino a Jessica e che ci stessi parlando quella sera, assolutamente. Le parlavo all’orecchio perché c’era la musica alta. Credo molto nell’amicizia, siamo solo amici”.











