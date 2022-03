Gianluca Costantino “lite con Basciano”/ “Risentito per storia del burro d’arachidi”

Gianluca Costantino, ex concorrente dell’ultimo Grande Fratello Vip, è intervenuto oggi 24 marzo a “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News, condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci. Dopo l’esperienza nella spiatissima Casa, Gianluca ha commentato: “Va bene, sto vivendo tutto quello che è il post reality, quindi eventi, varie interviste, qualche lavoretto. Ho ripreso con la testa giusta i miei progetti che dovevano per forza avere una priorità”. Adesso, dunque, si è rimesso sulla strada giusta: “Era doveroso”, ha ammesso.

Gianluca Costantino: "Vincitore GF Vip sarà Jessica"/ "Sarei felice vincesse Davide"

Gianluca lo rivedremo presto in tv? “La speranza ovviamente c’è”, ha ammesso, “stiamo lavorando su alcuni fronti e chissà, magari presto si potrà fare qualcosa in tv”. Fredella lo ha quindi incalzato svelando una indiscrezione circolata in queste ore: è vero che ha litigato con Alessandro Basciano? “Come fate a sapere queste cose?”, ha replicato Costantino senza nascondere un certo imbarazzo.

Gianluca Costantino, choc su Soleil "É blindata"/ "L'ho cercata, ma impossibile..."

Gianluca Costantino e la lite con Alessandro Basciano: svelato il motivo

A quanto pare, dunque, Francesco Fredella avrebbe centrato nel segno. “Con molto dispiacere e rammarico ti dico di sì”, ha confermato Gianluca Costantino, in riferimento alla lite avuta con Alessandro Basciano, amico prima ancora del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. “Ci sono rimasto talmente male di quello che è accaduto e del modo in cui sono stato descritto per una scena avvenuta dentro il Grande Fratello”, ha aggiunto. Il riferimento è ancora alla famosa storia del burro di arachidi: “Ad oggi ci sono rimasto talmente male che ti dico di sì’, abbiamo litigato”, ha ribadito.

Gianluca Costantino non si arrende "Soleil? Complicità fuori dal comune"/ "Fiducioso"

Qualcosa, dunque, si sarebbe rotto tra Gianluca ed Alessandro: “Avrei potuto anche smentirlo ma siccome ci sono rimasto troppo male… io ho sempre tutelato l’amicizia. Io sono uscito dalla Casa quando lui era stato attaccato mediaticamente ed io ho preso le sue parti, ho rilasciato dichiarazioni dicendo che lui era comunque una persona semplicemente impulsiva”, ha spiegato. Nonostante abbia preso per amicizia le sue difese, la lite è stata inevitabile e proprio Costantino ha spiegato il perché: “Cosa è successo? E’ stato tirato fuori il video di un burro di arachidi che non si sapeva dove fosse e chi lo avesse spostato. Quando eravamo tutti riuniti si parlava di chi lo avesse mangiato. C’era questa colpa che viaggiava tra me, Antonio, Davide e Nathaly. Il GF è bravissimo a fare taglia e cuci e vengono messe solo tre frasi di un discorso di mezzora. Lui si è risentito tantissimo di questa storia del burro di arachidi…”. Ai conduttori è sembrato tutto molto surreale ma Gianluca ha smentito qualunque precedente: “Ci conosciamo da venti anni, anche se spesso ho sentito deridere il mio nome…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA