Gianluca Costantino, scintille con Tina Cipollari a Uomini e Donne

Tra Tina Cipollari e Gianluca Costantino non c’è molta simpatia. Sin dalla prima puntata in cui Gianluca è arrivato in trasmissione, Tina non ha mai nascosto di avere tanti dubbi sull’interesse del corteggiatore nei confronti di Francesca Sorrentino. A far nascere in Tina tutto è stata la precedente esperienza televisiva di Gianluca. Quest’ultimo, infatti, ha partecipato al Grande Fratello Vip nell’edizione vinta da Jessica Selassiè. Per Tina, la precedente avventura nel reality indica un desiderio di Gianluca di visibilità.

Secondo la bionda opinionista, Gianluca non sarebbe realmente interessato a Francesca e starebbe sfruttando il poco tempo a disposizione per conquistarla. Nonostante il parere di Tina, Francesca, sin dalla prima esterna. non si è mai arresa portando avanti la conoscenza con Gianluca con cui il feeling sta crescendo sempre di più.

Maria De Filippi contro Tina Cipollari per Gianluca Costantino

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 18 febbraio 2025, Francesca Sorrentino ammette di avere dei dubbi su Gianmarco Meo avendo saputo della sua appartenenza ad un’agenzia e del suo lavoro da modello. Tina Cipollari, però, difende Gianmarco e attacca Gianluca facendo perdere la pazienza a Maria De Filippi che, esattamente come accaduto in precedenti puntate, ha difeso Gianluca dagli attacchi di Tina Cipollari.

“Se hai dubbi su Gianluca, dovresti averli anche su Gianmarco“, dice la conduttrice facendo riferimento alle notizie riportate da Francesca sull’appartenenza di Meo ad un’agenzia. “Lui ha fatto tutti i programmi e hai dubbi su di me perché ho fatto il provino per tronista, dice poi Gianmarco.

