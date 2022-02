Gianluca Costantino pazzo di Soleil “Il bacio mi ha reso felice”/ “Voglio conoscerla”

Il Grande Fratello vip in corso non smette di riservare colpi di scena dentro e fuori la Casa più spiata d’Italia e, in queste ore, desta particolare curiosità l’intervento a caldo post-reality di Gianluca Costantino. A mezzo stampa, l’ormai ex gieffino si apre in toto sulla conoscenza avviata con Soleil Sorge, di cui si dichiara sentimentalmente molto preso. In una sorta di dichiarazione a distanza, quindi, l’ex gieffino trae un bilancio positivo del breve soggiorno vissuto al fianco di Soleil nel bunker dei vipponi, senza nascondere la felicità che gli ha lasciato in eredità la gieffina italo-americana con un curioso bacio.

In un’intervista rilasciata a Novella 2000, Gianluca Costantino dichiara non solo di fare il tifo sfegatato per Soleil Sorge, nella speranza che lei possa vincere la finale dello show, ma racconta alcuni retroscena sulla loro breve ma intensa convivenza nella Casa. “Soleil è una donna speciale e ha tanti valori – ha esordito Costantino – Durante le nostre conversazioni mi ringraziava, mi diceva di averle dato tanta forza per superare la sua tristezza. Addirittura scherzava dicendomi che probabilmente fossi stato un angelo”.

Gianluca Costantino si dichiara a Soleil Sorge dopo il Gf vip 6

Nel corso dell’intervista, poi, Gianluca Costantino non nasconde di provare un interesse forte nei riguardi di Soleil Sorge, che vorrebbe poter conoscere più a fondo prima di un’eventuale lovestory con lei. Questo, anche alla luce del fatto che l’italo-americana al Gf vip non ha mai fatto mistero di avere un ragazzo che l’attende fuori dal reality, passato al centro del gossip con il nome di Carlo Domingo alias Spiderman. “Non vorrei rovinare la coppia”, dichiara quindi l’ex gieffino. Poi, Gianluca si dice felice del bacio che gli ha riservato Soleil in un confessionale nella Casa, dichiarandosi quindi preso da lei: “Quel bacio, anche se dato per scherzo, mi ha reso felice”. E una domanda sorge ora spontanea: che Soleil e Gianluca possano proseguire la loro conoscenza intima, dopo il reality?

