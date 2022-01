Gianluca Costantino punta Jessica Selassiè?/ Sguardi insistenti. Poi a Basciano…

Gianluca Costantino è entrato nella casa del Grande Fratello vip 2021 come nuovo concorrente insieme ad Antonio Medugno. Durante l’incontro con Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè nella stanza led, Gianluca ha ammesso di essere affascinato da Soleil. Tuttavia, dopo la puntata, chiacchierando con gli altri concorrenti, Gianluca Costantino che, nella casa può contare sulla presenza di Alessandro Basciano, il suo migliore amico, ha rivolto diversi sguardi a Jessica. Il popolo di Twitter che ha seguito la diretta fino a notte fonda, ha notato l’interesse di Gianluca per Jessica.

Il popolo di Twitter, infatti, parla di sguardi insistenti del nuovo concorrente nei confronti della principessa che non ha mai nascosto di aver voglia d’innamorarsi. Questa mattina, inoltre, Gianluca che è stato tra i primi a svegliarsi e che, nel video di presentazione ha spiegato di avere una cura maniacale per il proprio corpo, ha invitato Jessica ad allenarsi con lui. “Sono pigra”, ha risposto la Selassiè declinando, almeno per il momento, l’invito.

I consigli di Gianluca Costantino ad Alessandro Basciano su Sophie Codegoni

Gianluca Costantino ha così trascorso la prima notte nella casa del Grande Fratello Vip 2021 con l’amico Alessandro Basciano a cui è legato da un grande legame d’amicizia sin da quando erano bambini. Secondo quanto fanno sapere gli utenti di Twitter, Gianluca avrebbe dato alcuni consigli ad Alessandro su Sophie Codegoni.

Dopo vari alti e bassi, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno trovato un equilibrio. Tuttavia, secondo il popolo di Twitter, Gianluca avrebbe dato dei consigli a Basciano su come comportarsi quando uscirà dalla casa. Poi sarebbe partita la censura della regia.

Gianluca che non toglie gli occhi di dosso a Jessica, sto adorandoo #gfvip #jerù — Sara menghi – JESSI SELASSIÈ 👑- (@SarettaMenghi90) January 29, 2022

Scusate ma al GF non vige la regola, per i nuovi arrivati, di non dire nulla di ciò che accade fuori? Ma soprattutto non rivelare le varie opinioni riguardo ai VIP nella casa ai diretti interessati? Gianluca ha detto troppo per i miei gusti! E' partito davvero bene! #GFVIP — ★。 🎀 𝑅𝓊𝒷𝓎 🎀 。★💋💞💓💖 (@Y_R_Torresi) January 29, 2022

Ma quindi Gianluca ha praticamente consigliato a Basciano di sfanculare Sophie una volta fuori? #gfvip — dex (@gonfreak1234) January 29, 2022

Il discorso fatto da Gianluca ad Ale, è più che sospetto. Se voleva parlare di lavoro lo faceva davanti Sophie, invece ha aspettato che lei andasse via. Ultima frase, Gianluca: Secondo me non ci penserai più quando poi vai là…

Partita la censura. #gfvip #Alessandro — Antonino (@AntoninoPedro_) January 29, 2022





