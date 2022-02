Gianluca Costantino rivelazioni sull’ex fidanzata/ Flirta con Soleil Sorge e Lulù Selassiè sbotta

Gianluca Costantino ha avuto una relazione importante alle spalle. Parlando con Antonio Medugno, il ragazzo ha svelato di essersi lasciato lo scorso aprile con la sua ragazza. Un amore importante come si evince dalle parole del ragazzo anche se poi i due si sono divisi per la mancanza di progetti comuni. Gianluca ha infatti rivelato: “Mi sono lasciato ad aprile. C’è stato un grosso sentimento iniziale, attrazione fisica, ho conosciuto la sua famiglia però poi non c’erano gli obbiettivi comuni”. Gianluca però non ha alcun rimpianto e sottolinea come la fine della storia sia stata per lui un bene. Antonio Medugno è per incuriosito e chiede a Gianluca se successivamente abbia conosciuto altre ragazze. Gianluca però ha negato spiegando: “Quando hai un sentimento forte, per abbassarlo ci vogliono mesi”.

Gianluca deve aver sofferto tanto. Infatti il ragazzo ha poi confidato a Antonio di aver vissuto un periodo in solitudine: “Ho preferito coltivare amicizie, non volevo aprirmi e non volevo conoscere. C’è stato un periodo in cui non uscivo di casa, volevo stare bene dentro di me”. Nonostante la storia sia terminata, Gianluca però continua a spendere belle parole per la sua ex: “Mi ricordo che quando mi alzavo al mattino e avevo lei accanto non mi interessava nulla. Vedevo lei e il suo sorriso e per me era tutto”. Gianluca si sta rivelando una bella scoperta all’interno della casa del Grande Fratello Vip e i suoi compagni stanno apprezzando il suo lato più intimo e personale.

E’ tra i personaggi più discussi di questa edizione e infatti questa settimana è finito in nomination e rischia seriamente di dover abbandonare la casa: è Gianluca Costantino, il consulente finanziario napoletano da milioni di follower su Instagram con una vocazione da playboy. Quasi quanto Barù, Gianluca è odiato e al tempo stesso amato da tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip: le donne lo trovano attraente ma lo hanno smascherato nella sua strategia di gioco ambivalente, Costantino infatti cerca dichiaratamente una storia d’amore per guadagnare voti al televoto. Ma anche nel rapporto con i vipponi maschi il giovane non sembra essere sincero: come una bandiera, approfitta di un’amicizia o di un’altra in base alle nomination o al gradimento del pubblico, infatti due giorni fa ha fatto repentinamente pace con Antonio Medugno, a rischio eliminazione anche lui, all’unico scopo di salvarsi dall’uscita dalla casa. A dirla tutta, se Medugno è in nomination, la colpa è proprio dell’influencer con la passione per l’economia: Gianluca lo ha nominato per difendere l’amico Alessandro Basciano, ma poi i due palestrati hanno chiarito. Questa settimana i daytime ci hanno mostrato a più riprese che Gianluca sta cercando di avvicinarsi a Soleil, candidata alla vittoria finale: l’abbiamo visto provare più approcci fisici, specialmente a torso nudo o in costume da bagno, nel disperato tentativo di fare colpo sulla bella Sorge che appare totalmente disinteressata. In alternativa Gianluca ha deviato le sue mire su Jessica Selassié, pur di trovare un copione che possa appassionare il pubblico e garantirgli altra visibilità.

Negli ultimi giorni proprio Lulù, insieme a Nathaly Caldonazzo, hanno evidenziato fastidio rispetto a questo atteggiamento da piacione e parlato del comportamento subdolo di Gianluca Costantino,, sempre più isolato dal resto del gruppo. Cosa accadrà nella prossima puntata? Cercherà Gianluca di correggere il tiro nel serale di lunedì o proseguirà dritto con la sua strategia da latin lover fallito? La pace con Antonio Medugno si rivelerà autentica o si tratta di un altro trucchetto, l’ennesimo, studiato a tavolino per passare il turno? Ad Alfonso Signorino e ai telespettatori il compito di stabilire la verità, anche se l’indice di gradimento per Medugno sui social network è davvero ai minimi storici: per gli appassionati del Grande Fratello Vip, in particolare il pubblico femminile, Gianluca è bugiardo e manipolatore e merita l’eliminazione. Anche perché in rete circola un dubbio: Costantino potrebbe avere una fidanzata ufficiale ma potrebbe averla tenuta nascosta proprio per sfruttare il suo aspetto fisico per cercare di vincere il Grande Fratello. Chissà che non arrivino segnalazioni in merito durante la diretta.



