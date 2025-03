Che fine ha fatto Gianluca Costantino? Lui e Francesca Sorrentino stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne? L’ex corteggiatore ha voluto chiarire qualche punto e parlare un po’ di sè in un’intervista esclusiva di Superguidatv, parlando del suo percorso nel reality e raccontando i momenti più dolorosi della sua vita, come quello della morte della madre. Per ora, Maria De Filippi non ha più richiamato l’ex tronista a raccontare al centro dello studio la fine del rapporto con il corteggiatore, e probabilmente non lo farà mai.

Facendo riferimento al suo percorso nel programma, Gianluca Costantino ha raccontato di essere ormai abituato al dolore: “Ho passato due anni davvero complicati. Prima la scoperta della malattia di mia madre“, spiega, raccontando che in quel periodo aveva vissuto solo per lei azzerando completamente la sua vita. Dopo la morte della donna è arrivato il buio, come dice lui stesso, “Mi sono trovato immerso nello sconforto, senza la forza di reagire, senza voglia di fare nulla“. A complicare le cose, anche la fine di una relazione amorosa molto importante, che l’ha portato a toccare il fondo. Ma lui non si è arreso e ha deciso di ripartire da sè stesso.

Gianluca Costantino su Maria De Filippi: “Donna semplice ed empatica“

Nonostante fosse reduce da un momento incredibilmente difficile come quello della morte della sua adorata mamma, Gianluca Costantino ha deciso di rialzarsi e accettare l’opportunità di diventare corteggiatore di Uomini e Donne. Qui ha mostrato tutta la sua serietà, portandosi a casa un bellissimo ricordo della redazione, che come spiega a Superguidatv, lo ha fatto sentire come in famiglia. E Maria De Filippi? Anche per lei riserva splendide parole, ammirandola come professionista e come donna semplice ed empatica: “Mi ha fatto sentire a mio agio, nonostante il contesto televisivo”.

Molti durante il suo percorso a Uomini e Donne lo hanno criticato, accusandolo di essere lì solo per visibilità. Ma la verità è uscita solo alla fine, quando si è scoperto che Gianmarco aveva tenuto nascosto un segreto su un’agenzia, cosa che aveva portato Francesca Sorrentino ad eliminarlo. Di lei, racconta che non si sono più sentiti, senza approfondire la questione. Ad ogni modo, tantissime sono state le critiche per Gianluca Costantino, che però non si è arreso nemmeno stavolta. A Superguidatv ha rotto il silenzio anche su questo aspetto: “La visibilità piace a tutti, ma non è l’unico scopo: una volta lì dentro, le emozioni sono reali, ed è questo che fa la differenza“.