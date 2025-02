Gianluca Costantino e Francesca Sorrentino: tutto finito dopo Uomini e Donne

Gianluca Costantino e Francesca Sorrentino, dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, non hanno mai vissuto la relazione. Il corteggiatore e la tronista si sono incontrati nello studio di Uomini e Donne dove lui è arrivato a trono inoltrato dopo la scelta di lei di eliminare diversi corteggiatori. Durante la puntata in cui Francesca ha mandato via Gianmarco Meo, reo di essere iscritto ad un’agenzia, dopo aver annunciato l’intenzione di andare via senza scegliere nessuno, Gianluca le ha chiesto di dare una possibilità al loro rapporto e di provare a viversi fuori.

Gianmarco Steri ha scelto a Uomini e Donne?/ Il tronista ha già la sua preferita: ecco chi è

Con un bacio, Gianluca e Francesca hanno così deciso di lasciare insieme il programma ma, lontano dalle telecamere, tra i due non è mai nata alcuna relazione. Le strade dei due, infatti, si sono subito superate e a parlare della situazione sui social è stato Gianluca.

Le parole di Gianluca Costantino su Francesca Sorrentino

I fan, di fronte al silenzio di Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino, hanno più volte chiesto delucidazioni sul loro rapporto. A svelare qualcosa è stato Gianluca che, come riporta il portale Everyeye ha approfittato della domanda di un follower per raccontare qualcosa in più.

Claudia D'Agostino e Giorgio Edipio, prime foto insieme dopo Uomini e Donne/ Lei: "Mi fa battere il cuore"

“Ho ricevuto centinaia e centinaia di messaggi così. Capisco perfettamente il vostro punto di vista e, sinceramente, penso che abbiate ragione nel voler sapere, perché ogni programma TV esiste anche grazie al vostro interesse e alla vostra passione. A volte, però, ci sono priorità che richiedono tempo per essere affrontate e spiegate, soprattutto quando si tratta di situazioni che, pur essendo emerse in pubblico, sono molto personali. Detto questo, sono sicuro che presto avrete tutte le chiarificazioni necessarie. Grazie per la vostra comprensioni”, le sue parole.