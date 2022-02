Gianluca Costantino “Soleil? Stava nascendo qualcosa tra di noi…”/ Bomba su Alex Belli “Finte parole”

Gianluca Costantino è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip. Il napoletano ha perso il confronto con Antonio Medugno e Kabir Bedi lasciando dopo appena tre settimane la casa di Cinecittà. Una delle persone che più le mancherà sarà certamente Soleil Sorge. In un video pubblicato sui social media, Gianluca Costantino ha speso parole al miele per l’ex co-inquilina: “Che dire di Soleil? E’ stato un rapporto di amicizia, chimica, complicità, divertimento. Ci siamo divertiti fin dal primo momento e peccato perché potevamo scoprire insieme cosa sarebbe successo. Però farò il tifo per lei, cercherò di darle affetto anche da fuori. Speriamo di vederla il più tardi possibile per continuare a conoscerci e avere questo grande rapporto che stava nascendo e che purtroppo si è interrotto”. Gianluca Costantino ha poi commentato una foto che li ritrae assieme aggiungendo un commento abbastanza aggressivo: “Un abbraccio che vale più di mille “finte” parole“. E’ una frecciata nei confronti di Alex Belli?

Classe 1988, Gianluca Costantino è nato a Napoli ed è diventato famoso nel mondo della moda e di conseguenza anche su Instagram. Attualmente figura come testimonial di un’importante casa di moda, principalmente per la linea di intimo. Gianluca Costantino è laureato in economia e finanza, ma negli anni ha approfondito la sua passione per lo sport, diventando un personal trainer, come si legge anche dalla sua biografia sui social. E’ evidente che il concorrente sia un grande appassionato di sport, anche in casa si allena spesso, mostrando un fisico scolpito. Durante la sua esperienza al GF VIP si è avvicinato prima a Delia Duran, la quale poi ha virato su Antonio Medugno, prima di ritornare tra le braccia di Alex Belli, per poi legarsi a Soleil Stasi.

