Gianluca Costantino: “Vincitore GF Vip sarà Jessica”/ “Sarei felice vincesse Davide”

Gianluca Costantino, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è intervenuto ai microfoni della trasmissione di Rtl 102.5 News “Trends&Celebrities”, condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci, per commentare la finale del reality show condotto da Alfonso Signorini, in programma su Canale 5 nella serata di oggi, lunedì 14 marzo 2022. Secondo Costantino, innanzitutto, in finale con gli altri 4 già qualificati ci sarà Jessica Selassié, mentre sarà eliminato Giucas Casella. Poi, spazio al pronostico sul vincitore: “Se devo essere obiettivo, io punto su Jessica per il tipo di percorso che ha fatto, anche come donna. Sarei tuttavia contento se vincesse Davide Silvestri. Lui nel suo modo di essere non si espone sopra le righe, ha una grande educazione. Sa stare al proprio posto e dire la sua all’occorrenza. Io e lui ci assomigliamo molto. Non era nelle dinamiche più curiose del GF Vip, nei flirt, ma credo che l’aspetto umano e i valori siano fondamentali”.

Con quali concorrenti del Grande Fratello Vip Gianluca Costantino sente di volere costruire un rapporto di amicizia non appena si spegneranno i riflettori? “Tralasciando Alessandro Basciano, che conosco da 25 anni, Katia e Soleil sono state due persone con cui ho legato tanto. Stesso discorso per Antonio Medugno. Anche con Davide Silvestri spero di rimanere in rapporti”.

GIANLUCA COSTANTINO: “FINALE GF VIP? SONO STATI GIORNI DI PROVE, SARÀ UNA GRANDE FESTA”

A “Trends&Celebrities”, Gianluca Costantino ha spiegato che, per quanto concerne la finalissima del GF Vip di stasera, “c’è tanta organizzazione, sono stati giorni di prove. Ci sarà un clima di festa e di divertimento. Credo che per oggi serva lasciarsi tutte le negatività e i dubbi alle spalle, pensando al bello e al positivo del reality. Personalmente, tornerei domani a fare il Grande Fratello Vip perché, nel momento in cui mi stavo ambientando, sono uscito. È stata un’esperienza bellissima, ma troppo veloce”.

Il cuore di Gianluca Costantino al momento batte per qualcuno? “No, sono single. La donna che vorrei sicuramente deve rispecchiare i miei canoni fisici: deve avere un fisico abbastanza sportivo, deve essere ambiziosa, deve avere la testa sulle spalle e una sorta di intelligenza. Deve essere interessante in tutti i sensi”. Per il presente e il futuro “ho un grande progetto sui social, basato sul fitness, sulla vendita e la consulenza di schede di preparazione e alimentari. Ho anche scritto un libro che comprende spunti motivazionali, indicazioni sull’alimentazione e il mio metodo di allenamento. Sto collaborando, infine, nell’ambito fashion/moda come influencer”.



