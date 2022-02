Gianluca Costantino vs Alessandro Basciano?/ “Alla faccia dell’amico d’infanzia!”

Gianluca Costantino è entrato da pochi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip ma avrebbe già contribuito a intaccare alcuni equilibri già precari. Chi credeva che il suo ingresso avrebbe portato alla nascita di una forte alleanza con Alessandro Basciano, suo amico di vecchia data, a quanto pare dovrà ben presto ricredersi. Quella forte amicizia tanto millantata, infatti, stenta a venire a galla all’interno della Casa, ed anzi Gianluca sarebbe entrato agguerritissimo ed intento, almeno secondo il parere degli utenti social, a mettere in cattiva luca Alessandro. Sarà davvero così?

"Antonio Medugno è proprio un cess*, foto modificate"/ Basciano smaschera Sophie

Nei giorni scorsi più di qualche utente di Twitter avrebbe notato uno strano atteggiamento da parte della new entry proprio ai danni di Alessandro Basciano: “Gianluca continua a riportare ad Alessandro cosa da fuori e tutte negative”, aveva osservato un utente, sollevando il sospetto che il neo gieffino abbia con questo violato il regolamento del Grande Fratello Vip. “Da quando questo è entrato, Basciano non sta mai tranquillo. Notato solo io? La scorsa settimana è stato una pace”, osservava ancora il commentatore social.

Basciano elogia Jessica Selassié "La ragazza più completa"/ "Non ce n'è come lei"

Gianluca Costantino: è vera amicizia con Alessandro Basciano?

A scatenare malumore negli ultimi giorni sarebbe stato un burro d’arachidi. Pare infatti che Davide Silvestri ce l’abbia con il fidanzato di Sophie Codegoni dopo che Gianluca lo ha accusato – alle sue spalle – di aver nascosto il barattolo del burro d’arachidi. “Alla faccia dell’amico d’infanzia!”, si legge tra i commenti social. “Peccato che il burro di arachidi è di Alessandro”, ha commentato nelle sue Instagram Stories proprio la sorella di Basciano.

Non solo: chiacchierando con l’altra new entry, Antonio, Costantino avrebbe paventato l’ipotesi di nominare Alessandro Basciano in occasione delle nuove nomination in programma per questa sera. A quanto pare dunque, Gianluca sarebbe entrato con il piede di guerra nei confronto dell’ex corteggiatore, nonostante la loro amicizia, almeno apparentemente profonda, ma soprattutto all’insaputa di Basciano che non saprebbe ancora nulla delle ultime accuse rivolte alle sue spalle dalla new entry.

Alessandro Basciano, confessione hot su Sophie a Delia?/ Video: "I movimenti..."

#gianluca continua a riportare cose ad #alessandro cose da fuori e tutte negative. Da quando questo è entrato, Basciano non sta mai tranquillo. Notato solo io? La scorsa settimana è stato una pace #gfvip — Sietetuttoilcirco (@m_ferriero) February 5, 2022

Davide ce l’ha con Basciano perché Gianluca oggi lo ha praticamente accusato di aver nascosto il burro d’arachidi, alla faccia dell’amico d’infanzia. — mariassunta (@user38292924782) February 6, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA