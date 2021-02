Gianluca De Matteis a Uomini e Donne/ L’ex tronista torna per la scelta di Davide…

Gianluca De Matteis torna a Uomini e Donne. L’ex tronista romano è ospite della puntata di oggi del programma di Maria De Filippi per assistere alla fatidica scelta di Davide Donadei. Gianluca De Matteis aveva iniziato il suo percorso sul trono lo scorso settembre insieme a Davide e a Sophie Codegoni. Dopo aver conosciuto diverse ragazze e aver dato vita ad un inatteso triangolo con Armando Incarnato e Lucrezia Comanducci, Gianluca si stava concentrando sulla conoscenza con Gabriella. Quest’ultima, però, non sentendosi apprezzata e desiderata dal tronista romana, ha preferito abbandonare il programma scatenando una profonda crisi nel tronista che, dopo un’attenta riflessione, ha annunciato il suo addio al trono. Gianluca De Matteis torna oggi nello studio di Uomini e Donne per assistere alla scelta d’amore di Davide Donadei.

IL RITORNO DI GIANLUCA DE MATTEIS A UOMINI E DONNE: LE PAROLE PER L’AMICO

Per Davide Donadei non sarà facile annunciare di aver scelto Chiara Rabbi. Il tronista pugliese non ha mai nascosto di essersi legato molto anche a Beatrice Buonocore. Durante il confronto con Beatrice, Davide non riuscirà a nascondere la propria emozione e si lascerà andare alle lacrime. A sostenerlo, in un momento così complicato, sarà proprio Gianluca De Matteis che cercherà di spiegare al pubblico il motivo delle lacrime del tronista pugliese. Pur non avendo trovato l’amore, nel programma di Maria De Filippi, Gianluca ha trovato due persona speciali che sono entrate nella sua vita come Davide e Sophie Codegoni che si è spesso confidata con lui. Il ritorno di Gianluca in studio ha già scatenato l’entusiasmo del pubblico che sperava in un finale diverso del suo trono.



© RIPRODUZIONE RISERVATA